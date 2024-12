Zerstörte Häuser, verwüstete Strassen, weggeschwemmte Gräber: Das Unwetter im Sommer in Brienz BE war gewaltig. Der Grund: Der Regen war so heftig, dass der Milibach in der Gemeinde im Berner Oberland über die Ufer trat und 50'000 Kubikmeter Steine, Bäume und Schlamm durch das Dorf spülte.