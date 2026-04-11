In der Schweiz fliegen statt umweltfreundlicherer Ultraleichtflugzeuge viele veraltete, kraftstoffhungrige Sportflugzeuge. Das soll sich ändern – wie bei allen anderen europäischen Ländern.

Vereinzelt fliegen sie schon in der Schweiz, sogenannte Ultraleichtflugzeuge. Doch sie dürfen nur mit einer teuren und aufwendigen internationalen Zertifizierung am Schweizer Himmel verkehren. Von aussen sind sie kaum von ihren schweren Vorgängern zu unterscheiden. Die Ultraleichtflugzeuge sind aus modernen Kunststoffen gebaut und mit maximal 600 Kilogramm nur etwa halb so schwer wie die herkömmlichen Sportflugzeuge.

Legende: Ein Ultraleichtflugzeug landet auf dem Flugplatz Birrfeld (AG). SRF

Der Aargauer Grünliberalen-Nationalrat und Aero-Club-Präsident Matthias Jauslin macht sich dafür stark, dass Ultraleichtflugzeuge auch in der Schweiz einfach zugelassen werden können. «Es hat grosse Fortschritte gegeben. Man kann heute viel umweltfreundlicher fliegen, mit der Hälfte des Gewichts und der Hälfte des Treibstoffs», sagt Jauslin.

Alle europäischen Länder haben Ultraleichtflugzeuge inzwischen vereinfacht zugelassen. Nicht die Schweiz. Mit der Folge, dass die Sportflugzeuge hierzulande völlig veraltet seien, sagt Matthias Jauslin.

Schweizer Verbot von 1984 bis heute gültig

Zu den Ultraleichtflugzeugen gehörten auch Deltasegler mit Motorantrieb, die in den 1980er-Jahren aufkamen. Wegen des ohrenbetäubenden Lärms dieser Deltasegler erliess die Schweiz 1984 ein Verbot für Ultraleichtflugzeuge.

Legende: Ultraleicht – aber auch ultralaut: Solche Deltasegler führten in den 1980er-Jahren zu einem Verbot in der Schweiz. SRF

Doch die Technik hat sich seither stark weiterentwickelt. Ultraleichtflugzeuge sind heute sogar mit einem Rettungsfallschirm ausgerüstet. Im Notfall bringen sie das gesamte Flugzeug sicher auf den Boden zurück.

Ende März hat sich die zuständige Verkehrskommission des Nationalrats für eine vereinfachte Zulassung von Ultraleichtflugzeugen in der Schweiz ausgesprochen.

Bundesamt Bazl hat Bedenken

Doch Christian Schubert vom Bundesamt für Zivilluftfahrt sagt, es gebe gewisse Sicherheitsbedenken bei den Ultraleichtflugzeugen. «Ultraleichtflugzeuge sind nicht vergleichbar mit einem älteren Sportflugzeug, das nach internationalen Sicherheitsstandards zugelassen ist», gibt Schubert zu bedenken.

Bei herkömmlichen Sportfliegern ist jede einzelne Schraube nach Sicherheitsnormen zertifiziert. Das ist bei den Ultraleichtflugzeugen nicht der Fall. GLP-Nationalrat Matthias Jauslin hat trotzdem keine Sicherheitsbedenken bei den ultraleichten Fliegern. «Die Ultraleichtflieger sind sehr gut gebaut und bestehen aus guten Materialien», so Jauslin.

Schweizer Hersteller sieht viele Vorteile

Keine Sicherheitsprobleme bei Ultraleichtflugzeugen sieht Marco Trüssel, einziger Hersteller von Sportflugzeugen in der Schweiz. Seine Firma Lightwing AG baut ebenfalls ultraleichte Flieger. Allerdings müssen diese Flugzeuge international zertifiziert werden, weil es in der Schweiz keine vereinfachte Zulassung gibt. Mehr als zehn Jahre habe der Zertifizierungsprozess gedauert.

Trüssel hat sich schon oft eine einfachere Zulassung gewünscht. «Bei den Ultraleichtflugzeugen kann man viel schneller neuere Technologien einbauen. Bei uns im zertifizierten Betrieb braucht es viel mehr Bürokratie», so Trüssel.

Legende: Sind auch auf dem Flugplatz Birrfeld AG noch in der Mehrzahl: herkömmliche, schwere Kleinflugzeuge. SRF

Bald wird das Parlament beraten, ob Ultraleichtflugzeuge in der Schweiz einfach zugelassen werden sollen. Oder ob man aus Sicherheitsüberlegungen doch bei den robusten, aber alten Modellen bleiben will.