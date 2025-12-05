 Zum Inhalt springen

Nach Vernehmlassung Cassis: «Klare Mehrheit befürwortet das EU-Vertragspaket»

05.12.2025, 14:27

  • Die Vernehmlassung zum EU-Vertragspaket ist Ende Oktober zu Ende gegangen. Nun informiert der Bundesrat dazu.
  • Eine «klare Mehrheit» der der Vernehmlassungs­teilnehmenden befürworte das Paket Schweiz-EU, so der Bundesrat. Dennoch komme es zu Anpassungen.
  • Die Landesregierung informiert aktuell in einer Medienkonferenz.

Themen in diesem Liveticker

  • Die Medienkonferenz ist beendet
  • Zuwanderung: Droht Verfassungsbruch?
  • Wie geht es weiter mit dem Vertragspaket?
  • Wasserkraft: Ist Rolle der Kantone bei Konzessionen gefährdet?
  • Budliger: «Optimismus ist unentbehrlich»
  • Weshalb der Begriffswechsel hin zu «Bilaterale III»?
  • Zur Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit
  • Cassis: «Stabile Beziehung zur EU ist strategische Notwendigkeit»
  • Minimalvergütung für Solarstrom und Nutzung der Wasserkraft
  • Lohnschutz bleibt Knackpunkt – Gespräche gehen weiter

SRF4 News, 05.12.25, 15 Uhr

