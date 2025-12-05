- Die Vernehmlassung zum EU-Vertragspaket ist Ende Oktober zu Ende gegangen. Nun informiert der Bundesrat dazu.
- Eine «klare Mehrheit» der der Vernehmlassungsteilnehmenden befürworte das Paket Schweiz-EU, so der Bundesrat. Dennoch komme es zu Anpassungen.
- Die Landesregierung informiert aktuell in einer Medienkonferenz.
Themen in diesem Liveticker
- Die Medienkonferenz ist beendet
- Zuwanderung: Droht Verfassungsbruch?
- Wie geht es weiter mit dem Vertragspaket?
- Wasserkraft: Ist Rolle der Kantone bei Konzessionen gefährdet?
- Budliger: «Optimismus ist unentbehrlich»
- Weshalb der Begriffswechsel hin zu «Bilaterale III»?
- Zur Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit
- Cassis: «Stabile Beziehung zur EU ist strategische Notwendigkeit»
- Minimalvergütung für Solarstrom und Nutzung der Wasserkraft
- Lohnschutz bleibt Knackpunkt – Gespräche gehen weiter