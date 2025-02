Der Vorsteher des Innerrhoder Bau- und Umweltdepartements Ruedi Ulmann (Mitte) hat auf die Landsgemeinde 2025 seinen Rücktritt angekündigt.

In den letzten Jahren waren er und sein Departement immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert worden.

Es sei der richtige Zeitpunkt, wird der 56-jährige Ruedi Ulmann in der Medienmitteilung der Ratskanzlei zitiert.

2017 hatte ihn die Landsgemeinde zum Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements gewählt. Zuvor war er Mitglied des Grossen Rats gewesen. Zu den wichtigeren Projekten in seiner Amtszeit gehört das Hallenbad in Appenzell oder die Hochwassersanierung im Weissbad.

Legende: Seit 2017 ist Ruedi Ulmann Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements. KEYSTONE/Til Buergy

Wegen der Kritik an ihm und an seinem Departement wurde eine externe Beurteilung in Auftrag gegeben. Der Bericht habe grosse Teile dieser Kritik entkräftet, heisst es in der Mitteilung. Zudem seien Massnahmen zur Verbesserung eingeleitet und umgesetzt worden. Nun sei das Departement gut aufgestellt.