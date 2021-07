Der Nationalrat Marcel Dobler aus St. Gallen will FDP-Chef werden

Der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler hat Interesse für den Posten als FDP-Parteichef angemeldet.

Er wolle die Nachfolge der spätestens Ende Jahr abtretenden Petra Gössi übernehmen, sagte er in einem Interview mit der CH-Mediengruppe.

Allerdings komme für ihn nur ein Co-Präsidium infrage, sagte Dobler weiter. Dies einerseits aus zeitlichen Gründen und andererseits wegen seiner ausbaufähigen Französischkenntnisse.

Seine Co-Präsidentin oder sein Co-Präsident sollte daher aus der Westschweiz kommen, sagt Dobler. Er sei von der Findungskommission angefragt worden.

Die FDP will die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Petra Gössi am 2. Oktober wählen. Der 40-jährige Dobler gründete den Onlineversand Digitec, der später von der Migros übernommen wurde. Seit 2018 ist er Verwaltungsrat und Miteigentümer des Spielwaren-Fachhändlers Franz Carl Weber AG. In der FDP wird er dem rechten Flügel zugeordnet.