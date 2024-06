Per E-Mail teilen

Der Bundesrat hat erwartungsgemäss Martin Schlegel zum Präsidenten des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank gewählt.

Auf Schlegels bisherigen Posten des Vizepräsidenten rückt Antoine Martin nach. Petra Tschudin, bisher stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der SNB, wird neues Mitglied des Direktoriums.

Schlegel löst Thomas Jordan ab, der die SNB seit 2012 präsidierte. Dieser verkündete im März seinen Rücktritt und tritt auf Ende September 2024 zurück.

Der promovierte Ökonom Martin Schlegel ist seit 2003 bei der SNB tätig. Dort stieg er Schritt für Schritt auf, bis er 2022 als Vizepräsident ins dreiköpfige Direktorium der SNB gewählt wurde.

Legende: Martin Schlegel war bisher Vizepräsident der SNB und löst ab Ende September den langjährigen Präsidenten Thomas Jordan ab. KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Neuer Vizepräsident des Direktoriums wird Antoine Martin. Der promovierte Ökonom war vom Bundesrat per 1. Januar 2024 ins Gremium gewählt worden. Er war zuvor bei der Federal Reserve Bank of New York tätig.

Neu ins dreiköpfige Direktorium gewählt hat der Bundesrat Petra Tschudin. Die habilitierte Ökonomin blickt auf eine lange Karriere bei der SNB, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sowie in der Forschung zurück.

Abschied nach mehr als 27 Jahren

Schlegel löst nun Thomas Jordan als SNB-Präsident ab. Jordan trat 1997 in die SNB ein und wurde im Mai 2007 zum Mitglied des Direktoriums ernannt. Der Bieler übernahm dann im April 2012 die Führung der Nationalbank, die sich nach dem Rücktritt von Philipp Hildebrand in der Krise befand. Hildebrand war aufgrund umstrittener Devisengeschäfte seiner damaligen Frau zum Rücktritt gezwungen worden.

Die Aufhebung der Franken-Euro-Mindestzinsgrenze im Jahr 2015, eingeführt 2011 von seinem Vorgänger Hildebrand, war eines der herausragenden Ereignisse während der Präsidentschaft Jordans. Mit der Einführung von Negativzinsen im Jahr 2014 und deren Aufhebung im Jahr 2022 hat er noch andere spektakuläre Entscheide gefällt.

In seine Amtszeit fielen auch die Covid-Krise und die unkomplizierte Bereitstellung von Liquidität für das KMU-Kreditprogramm. Das Ende der Ära Jordan wurde vom Absturz der Credit Suisse und deren Übernahme durch die UBS geprägt.