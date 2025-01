Per E-Mail teilen

Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter ist offiziell als Bundesratskandidat nominiert worden.

Das hat die St. Galler Mitte-Partei bekannt gegeben.

Bereits am Samstag hatte Ritter gegenüber Radio SRF sein Interesse am Amt bekundet.

«Ich habe sicher Interesse an dieser Funktion. Ich glaube, Bundesrat ist ein sehr spannendes Amt», sagte Markus Ritter am Samstag gegenüber Radio SRF. Auch das Verteidigungsdepartement, das es unter Umständen zu besetzen gilt, reize ihn. Noch-VBS-Chefin Viola Amherd tritt per Ende März zurück.

Legende: Markus Ritter ist seit 2012 Präsident des Schweizer Bauernverbands. In Altstätten SG führt der 57-Jährige seinen eigenen Betrieb. Keystone/Gian Ehrenzeller

Zu den weiteren möglichen Kandidaturen neben Ritter zählen Christophe Darbellay, Andrea Gmür-Schönenberger, Philipp Kutter, Elisabeth Schneider-Schneiter und Michaela Tschuor. Ritter selbst ist seit 2011 im Nationalrat, seit 2012 Präsident des Bauernverbands. Der 57-Jährige gilt als einflussreicher Politiker.