Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter ist offiziell als Bundesratskandidat nominiert worden.

Das hat die St. Galler Mitte-Partei bekannt gegeben.

Bereits am Samstag hatte Ritter gegenüber SRF sein Interesse am Amt bekundet.

«Verantwortung zu übernehmen, war immer meine Hauptmotivation», sagte Markus Ritter bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur vor den Medien. Das Verteidigungsdepartement habe viele Aufgaben vor sich und brauche jetzt eine starke Hand, so Ritter weiter. Er wolle sich dort gerne einsetzen, falls er denn dafür infrage komme.

Ich nehme die Nomination gerne an und stehe für die Wahl in den Bundesrat zur Verfügung.

Es gelte mit Hochdruck, diesen Pendenzenberg abzubauen. Gerade in diesen Zeiten der Unsicherheit, brauche die Schweiz eine starke, leistungsfähige Armee. Dafür würde er sich sehr motiviert einsetzen. «Ich nehme die Nomination gerne an und stehe für die Wahl in den Bundesrat zur Verfügung», sagte Ritter. Noch-VBS-Chefin Viola Amherd tritt per Ende März zurück.

Mehr Landwirtschaft und St. Gallen in Bern?

Franziska Steiner-Kaufmann, Mitte-Präsidentin des Kantons St. Gallen, hatte die Medienkonferenz eröffnet mit den Worten: «Unsere Partei will Verantwortung für unser Land übernehmen.» Darum wolle sie Nationalrat Markus Ritter ins Rennen um die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd schicken. Ritter bringe alles mit, was ein Bundesrat brauche: Erfahrung in der Politik, eine schnelle Auffassungsgabe, um die wichtigen Probleme richtig zu verstehen, Führungsstärke und eine gute Kommunikation. «Bei dieser Kandidatur geht es nicht um mehr Landwirtschaft und mehr St. Gallen im Bern.» Es gehe darum, die fähigsten Leute in den Bundesrat zu bringen.

Amherd-Nachfolge: Wer noch im Rennen ist und wer nicht

1 / 21 Bild 1 von 21 Legende: Markus Ritter Der 57-jährige Präsident des Bauernverbandes würde gerne Bundesrat werden. Die St. Galler Mitte-Partei hat ihn offiziell nominiert. Er ist der erste Kandidat der Mitte-Partei, der öffentlich bestätigt, kandidieren zu wollen. Er sitzt seit 2011 für den Kanton St. Gallen im Nationalrat. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

2 / 21 Bild 2 von 21 Legende: Christophe Darbellay Der Walliser Staatsrat denkt «ernsthaft» über eine Kandidatur nach, wie er gegenüber der Zeitung «Nouvelliste» sagte. Der 53-Jährige war von 2006 bis 2016 Präsident der damaligen CVP und gehörte auch dem Nationalrat an. KEYSTONE/Cyril Zingaro

3 / 21 Bild 3 von 21 Legende: Andrea Gmür-Schönenberger Die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger macht sich ebenfalls Gedanken über eine mögliche Kandidatur, wie sie mitteilte. Keystone/GAETAN BALLY

4 / 21 Bild 4 von 21 Legende: Philipp Kutter Auch der Zürcher Mitte-Nationalrat Philipp Kutter überlegt sich eine Kandidatur, wie er gegenüber der «Sonntags-Zeitung» bekannt gab. Keystone/ ANTHONY ANEX

5 / 21 Bild 5 von 21 Legende: Elisabeth Schneider-Schneiter Die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider will noch abwarten mit einem Entscheid, wie sie der «Schweiz am Wochenende» sagte. KEYSTONE/Anthony Anex

6 / 21 Bild 6 von 21 Legende: Michaela Tschuor Im Kanton Luzern wird die amtierende Regierungsrätin als mögliche Kandidatin gehandelt. Sie will sich zeitnah entscheiden. KEYSTONE/Urs Flueeler

7 / 21 Bild 7 von 21 Legende: Die folgenden Politikerinnen und Politiker haben bereits erklärt, dass sie sich nicht für eine Kandidatur zur Verfügung stellen ... KEYSTONE/Gaetan Bally

8 / 21 Bild 8 von 21 Legende: Gerhard Pfister Mitte-Präsident Gerhard Pfister verzichtet. Das Amt passe nicht zu ihm, sagte er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Keystone/PETER SCHNEIDER

9 / 21 Bild 9 von 21 Legende: Thomas Rechsteiner Auch der Nationalrat aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden hat sich gegen eine Kandidatur entschieden. Eine Nachfolgelösung für seine berufliche Tätigkeit zu finden, sei innert kurzer Zeit nicht möglich, begründete Rechsteiner die Absage. KEYSTONE/Alessandro della Valle

10 / 21 Bild 10 von 21 Legende: Karin Kayser-Frutschi Die Nidwaldner Regierungsrätin prüfte eine Bundesratskandidatur, sagte schliesslich aber ab. Ihre Aufgaben im Kanton Nidwalden und ihr Amt als Co-Präsidentin der Konferenz kantonaler Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) seien ihr wichtig. KEYSTONE/Alessandro della Valle

11 / 21 Bild 11 von 21 Legende: Reto Nause Ähnlich wie bei Ritter ist es bei Nationalrat Reto Nause: «Viele sagten mir, ich solle für den Bundesrat kandidieren.» Gegenüber dem «Blick» hielt er jedoch fest, für ihn sei klar, er wolle lieber auf den ebenfalls abtretenden Parteipräsidenten Gerhard Pfister folgen. «Ich habe mich geistig auf eine Kandidatur als Mitte-Präsident eingestimmt.» Keystone/PETER KLAUNZER

12 / 21 Bild 12 von 21 Legende: Philipp Matthias Bregy Der Oberwalliser Nationalrat und Mitte-Fraktionschef will wegen seiner Familie nicht kandidieren, wie er im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag» sagte. Keystone/PETER KLAUNZER

13 / 21 Bild 13 von 21 Legende: Isabelle Chassot Die Freiburger Ständerätin Isabelle Chassot kennt das Regieren aus ihrem Heimatkanton. Bundesrätin wolle sie aber nicht werden, sagte sie dem Westschweizer Fernsehen RTS. Keystone/PETER KLAUNZER

14 / 21 Bild 14 von 21 Legende: Benedikt Würth Auch der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth hat sich gegen eine Bundesratskandidatur ausgesprochen. Benedikt Würth.

15 / 21 Bild 15 von 21 Legende: Martin Candinas Er verspüre das nötige «innere Feuer nicht», sagte Martin Candinas – und verzichtet auf eine Kandidatur. KEYSTONE/Walter Bieri

16 / 21 Bild 16 von 21 Legende: Stefan Engler Der Bündner Ständerat Stefan Engler ist seit 2011 Ständerat und derzeit erster Vizepräsident der kleinen Kammer – im kommenden Jahr wird er voraussichtlich Ständeratspräsident. Es ist aussichtsreicher, im Dezember als Präsident des Ständerats gewählt zu werden», zitierte ihn die «Südostschweiz». Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

17 / 21 Bild 17 von 21 Legende: Lukas Engelberger Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) will nicht für einen Sitz im Bundesrat kandidieren. Er will Regierungsrat in Basel bleiben, wie der 49-Jährige auf Anfrage von SRF sagte. Keystone/Alessandro della Valle

18 / 21 Bild 18 von 21 Legende: Heidi Z'graggen Ihr Einsatz und ihre volle Kraft gälten den Anliegen des Kantons Uri, der Berggebiete und der gesamten Schweiz. Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen verzichtet auf eine Bundesratskandidatur. Keystone/URS FLUEELER

19 / 21 Bild 19 von 21 Legende: Pirmin Bischof Der Solothurner Ständerat gehört der Findungskommission für die Amherd-Nachfolge an und steht deshalb für eine Kandidatur nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für die Ständeräte Charles Juillard (JU), Marianne Binder-Keller (AG) sowie die Nationalräte Nicolò Paganini (SG) und Regina Durrer (NW). Keystone/Gaetan Bally

20 / 21 Bild 20 von 21 Legende: Markus Dieth Der Aargauer Regierungsrat verzichtet auf eine Kandidatur. Er sei sehr gerne Regierungsrat und schätze den direkten Kontakt mit der Bevölkerung, so Dieth. KEYSTONE/Anthony Anex

21 / 21 Bild 21 von 21 Legende: Walter Thurnherr Der frühere Bundeskanzler will ebenfalls nicht kandidierten, wie er gegenüber der «Aargauer Zeitung» erklärt hat. KEYSTONE/Peter Schneider

«Ich war gerne im Militär. Die Technik, die Zusammenarbeit, das alles hat mir grosse Freude gemacht», erzählt Markus Ritter auf Anfrage. Armee und Landesverteidigung hätten ihm immer sehr viel bedeutet. Selbst sei er aber nie einen militärischen Karriereweg gegangen – aus beruflichen Gründen. Als Jungbauer im elterlichen Betrieb habe er seine Kräfte für die Landwirtschaft bündeln müssen.

Wenn ich gewählt werde, werde ich Vollgas geben.

«Wenn ich gewählt werde, werde ich Vollgas geben», so Ritter. Alles andere werde vorbeigehen, und es werde im VBS vorwärtsgehen. Er setze auf klare Führung und auf eine starke Teamarbeit und verweist dabei auch auf seine Arbeit in der Partei und als Mitte-Nationalrat, bei der es ihm immer um Mehrheiten und um den Erfolg des Ganzen gegangen sei.

Zu den weiteren möglichen Kandidaturen neben Markus Ritter zählen Christophe Darbellay, Andrea Gmür-Schönenberger, Philipp Kutter, Elisabeth Schneider-Schneiter und Michaela Tschuor. Ritter selbst ist seit 2011 im Nationalrat und seit 2012 Präsident des Bauernverbands. Der 57-Jährige gilt als einflussreicher Politiker.

Wer übernimmt das Präsidium des Bauernverbands?

Der Schweizer Bauernverband hat in seiner Medienmitteilung vom Dienstag sein Vorgehen um die Nachfolge des Präsidiums bekannt gegeben. Sollte Markus Ritter in den Bundesrat gewählt werden, würde der Zeitplan der Nachfolge beschleunigt und die erste Vizepräsidentin Anne Challandes würde bis zur Wahl das Amt vorübergehend übernehmen.