Die Mubea Präzisionsstahlrohr AG rechnet mit einem massiven Nachfragerückgang.

Das auf die Autoindustrie spezialisierte Unternehmen hat deshalb ein Konsultationsverfahren eingeleitet.

Es droht ein Abbau von bis zu 130 der 280 Arbeitsplätze am Standort in Arbon.

Die drastischen, europaweiten Einbrüche an Neuwagenverkäufen bringe nicht nur die Automobilhersteller selbst, sondern auch ihre zahlreichen Zulieferer in Not, schrieb Mubea in einer Medienmitteilung. Am Standort Arbon rechnet die Firma ab März mit einer Verringerung der Auslastung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Belegschaft sei über die schwierige wirtschaftliche Lage und «über den möglichen Abbau von 100 bis 130 Arbeitsplätzen ab April» informiert worden. Bis am 4. März seien die Mitarbeitenden im Rahmen des laufenden Konsultationsverfahrens aufgefordert, Ideen oder Vorschläge zur Vermeidung oder Verringerung des möglichen Arbeitsplatzabbaus einzureichen.

Sozialplan würde ausgearbeitet werden

Auch das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit sei über die schwierige Situation informiert. Sollte es zu Kündigungen kommen, werde ein Sozialplan ausgearbeitet.

Die deutsche Mubea-Gruppe stellt per Ende März auch den Betrieb der Mubea Fabbrica Molle SA in Bedano TI ein. Betroffen sind rund 70 Mitarbeitende. In Oberriet SG verloren im vergangenen Jahr 31 Personen ihre Arbeit.