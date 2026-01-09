Dagobert Cahannes war als Speaker von grossen Schweizer Sportevents bekannt. Am 6. Januar ist er 75-jährig gestorben.

Am Lauberhorn hörte man seine Stimme. Oder beim Skispringen in Engelberg. Auch an unzähligen Schwingfesten. Dagobert Cahannes war über Jahrzehnte als Speaker an grossen Sportevents im Einsatz. Doch jetzt ist seine Stimme für immer verstummt.

Legende: Dagobert Cahannes moderierte zahlreiche Schwinganlässe Moderator Dagobert Cahannes hier im Gespräch mit Schwingerkönig Kilian Wenger vor dem Eidgenössischen 2013. Keystone / Manuel Lopez

Geboren wurde Dagobert Cahannes im November 1950 in Rohrschach am Bodensee. Im Alter von zwölf Jahren zog er mit seiner Familie nach Grenchen, weil seine Eltern dort das Hotel Parktheater übernahmen.

Als Jugendlicher aus der Ostschweiz erlebte er im Kanton Solothurn zuerst sprachliche Barrieren, wie er vor Jahren in einem Gespräch mit dem SRF-Regionaljournal erzählte: «In Solothurn sagt man 'Tschau zäme' zur Begrüssung, in der Ostschweiz war das eine Verabschiedung». Das habe ihn anfänglich verwirrt.

Mit Fuchsschwanz am Töffli unterwegs

Doch er fand sich in der neuen Umgebung schnell zurecht. Cahannes war Mitgründer eines Jugendlokals und legte im Restaurant Rössli Vinyl-Platten auf. «Heute würde man wohl sagen: Ich war DJ.» Der junge Dagobert war damals mit Fuchsschwanz am Töffli, Lederjacke und Stiefeln in Grenchen unterwegs. «Man muss sich austoben», schmunzelte er später.

In den 1970er-Jahren hat Dagobert Cahannes als freier Mitarbeiter bei Radio und Fernsehen DRS angefangen. Es folgten etliche Einsätze als Speaker an Sportanlässen, von Schwingfesten über Skirennen bis zu Pferderennen. Er war unter anderem 21 Mal Speaker am Lauberhorn und neun Mal Speaker bei einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahre 2000 war Cahannes auch Live-Kommentator für SRF.

Legende: Als Speaker im Einsatz am Lauberhorn 21 Mal war Dagobert Cahannes Speaker am Lauberhorn. Zum letzten Mal 2018. SRF

Daneben ist Cahannes früh in die Kommunikationsbranche eingestiegen. Zuerst bei der Ebauches-Gruppe in Neuenburg, später bei der Tech-Firma IBM oder als Leiter der Pressestelle des Pharmaunternehmens Sandoz. 1997 hat er die Stelle als Medienbeauftragter der Solothurner Regierung angetreten.

Der erste Medienbeauftragte der Solothurner Regierung

Der Grenchner war der Erste in dieser Funktion. Als Anfang der 1990er-Jahre die Solothurner Kantonalbank bankrott ging, merkte die Regierung, dass ihr die Kompetenz zur Kommunikation und dem Umgang mit Journalisten fehlte. Da wurde die Regierung auf ihn aufmerksam.

Legende: Urkunde für 800 Regierungsratssitzungen Die Solothurner Regierung ehrte Dagobert Cahannes an seiner letzten Regierungssitzung mit einer Urkunde. zvg / Kanton Solothurn

Er selbst habe die Stellenausschreibung gar nicht gesehen, so Cahannes. Doch dann sei eine direkte Anfrage gekommen. «So kamen wir ins Gespräch.» Als Medienbeauftragter der Solothurner Regierung war er 18 Jahre und acht Monate lang tätig. Das Angebot als Kommunikationschef eines Bundesrats schlug er ebenso aus wie die Anfrage einer internationalen Sportvermarktungsagentur, sagte er.

Immer am separaten Pult hinter der Regierung

Bei seiner Arbeit für Solothurn hat er 800 Regierungsratssitzungen miterlebt. Wie Cahannes betonte, sass er dabei jeweils nicht am Tisch der Regierung, sondern an einem separaten Pult dahinter. «Ich war schliesslich kein Teil der Regierung.» Er hätte zum Politiker nicht getaugt, meinte er. «Ich bin nicht diplomatisch, mein Temperament wäre wohl manchmal mit mir durchgebrannt.»

Legende: Dagobert Cahannes wurde 75-jährig Der ehemalige Medienbeauftragte der Solothurner Regierung starb am 6. Januar 2026. Keystone / Gian Ehrenzeller

Auch nach seiner Pensionierung blieb Cahannes aktiv. Etwa als die Tour de Suisse oder der Donnschtig-Jass 2022 in Grenchen gastierten oder als Moderator der Grenchner Talkshow «Ganz unger üs».

Am 6. Januar ist Dagobert Cahannes gestorben. Er hinterlässt seine Frau, einen Sohn und eine Tochter sowie zwei Enkelkinder.