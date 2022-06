Parlamentarisch unter Dach und Fach sind weitere Nachtragskredite. Darunter 61 Millionen Franken für die humanitäre Hilfe in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und rund 38.7 Millionen Franken für zusätzliche Ressourcen im Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Bewältigung der Pandemie.



Ebenfalls bewilligt sind rund 29.5 Millionen Franken für den Teuerungsausgleich des Bundespersonals von 0.5 Prozent für das laufende Jahr, 44 Millionen Franken für Übergangsmassnahmen wegen der nicht vollen Assoziierung an das Forschungsprogramm Horizon Europe und 97 Millionen für die Finanzierung der durch die Pandemie ungedeckten Kosten im regionalen Personenverkehr.