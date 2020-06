Die SwissCovid App befindet sich momentan erst in einer Pilotphase. Daran beteiligt sind Mitarbeitende der Technischen Hochschulen in Lausanne und Zürich, Armeeangehörige im Ausbildungsdienst, Personen aus der Verwaltung von Bund und Kantonen und weitere ausgesuchte Personen in Spitälern oder anderen Institutionen. Die Rückverfolgung von Corona-Fällen per App soll dann unmittelbar nach der Verabschiedung durch die beiden Kammern regulär zum Einsatz kommen.