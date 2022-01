Hintergrund der finanziellen Schieflage ist die Umsetzung des Qualitätsgesetzes. Ausgerechnet das Gesetz, das die Qualität in der Medizin fördern soll, wird der Stiftung zum Verhängnis. Seit April 2021 gibt es eine Eidgenössische Qualitätskommission. Sie darf keine Organisationen direkt finanzieren – sondern lediglich Projekte. Um an Geld zu gelangen, muss sich die Stiftung für Patientensicherheit um diese Projekte bewerben. Eine Sockelfinanzierung, also ein garantierter Geldfluss, fehlt.