Der Regenschirm ist in diesen Tagen ein treuer Begleiter: Von Graupel über Starkregen bis zu Nieselregen lässt Petrus derzeit sein ganzes Arsenal auf uns heruntertropfen.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht in diesen trüben April-Tagen: Nachdem es nun mehrere Tage hintereinander geregnet hat, konnten sich die Wasserreserven in der Schweiz wieder etwas erholen. Denn diese sind wegen des fehlenden Schnees in den Bergen knapper als üblich.

Situation hat sich fürs Erste entspannt

«Es war grundsätzlich sehr gut, dass diese Phase gekommen ist», sagt Massimiliano Zappa, Hydrologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). «Vor allem in den Alpen ist die Situation jetzt deutlich entspannter. Überall ist es aber nicht überstanden.»

In den Alpenregionen hat es zuletzt so viel Niederschlag gegeben, dass man laut dem Hydrologen gelassener Richtung Sommer blicken kann. Denn die Erfahrung zeigt: «In manchen Jahren haben wir nach einer ähnlichen Situation einen entspannten Sommer erlebt.»

Es wird auch im Sommer Regen brauchen, sonst kann die aktuelle Entspannung schnell wieder zunichtegemacht werden.

In anderen Jahren wurde der Startvorteil, was die Wasserversorgung angeht, aber auch wieder zunichtegemacht: Auf einen nassen Start in den Frühling folgten niederschlagsarme Wochen und Monate – und damit ein Sommer, in dem die Trockenheit doch zum Problem wurde.

Bodenfeuchte in der Schweiz

Immerhin: Noch Mitte März kommunizierte das WSL, die damaligen Niederschläge hätten die Trockenheit kaum gemildert. Es sei davon auszugehen, dass die Wasserpegel rasch wieder fallen würden. «Jetzt ist man in den Alpen besser dran», sagt Zappa.

Legende: Wie der Niederschlag fällt, kann durchaus eine Rolle spielen, erklärt Zappa: «Wenn Wasser im Schnee gespeichert ist, bleibt es länger im System und wird nach und nach abgegeben.» Für die Anreicherung der Wasserressourcen sei Schnee also etwas günstiger als «nur» Regen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Hydrologe warnt, dass sich die Situation mit Hitzewellen und ausbleibendem Regen im Sommer wieder zuspitzen kann. «Es wird auch dann Regen brauchen, sonst kann die aktuelle Entspannung schnell wieder zunichtegemacht werden.»

Tessin leidet unter Trockenheit

Im Tessin ist die Lage nach vielen Monaten der Trockenheit weiter angespannt. Zwar hat es in den letzten Tagen im Südkanton auch Niederschläge gegeben – aber zu wenig, um die Situation nachhaltig zu verbessern. «Es hat etwa so viel geregnet, wie die Vegetation in einer Woche braucht», sagt Zappa. Die Niederschläge seien zwar willkommen gewesen. «Die angehäuften Defizite der letzten anderthalb Jahre können sie aber nicht decken.»

Entspannen würde sich die Situation demnach, wenn es im Tessin – wie zuletzt in der Deutsch- und Westschweiz – über mehrere Tage hinweg regnen würde. Ohne, dass die Böden nach kurzen Schauern wieder von der Sonne «trockengelegt» werden.