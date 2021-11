In der nationalen Impfwoche unter dem Motto «Gemeinsam aus der Pandemie» wollen Bund und Kantone möglichst viele Menschen von den gesamtgesellschaftlichen Vorteilen der Impfung überzeugen. Informieren sollen auch Inserate und Konzerte. Hier finden Sie einen Überblick darüber, was die Kantone vorhaben.

Aargau: Der Kanton Aargau will sich mit Informationsveranstaltungen und Beratungsdiensten in den bestehenden Impfapotheken an der nationalen Impfoffensive des Bundes beteiligen. Der Kanton stellt zudem ein temporäres Team für Walk-in-Angebote in den Gemeinden zur Verfügung, wie das Departement Gesundheit und Soziales am Mittwoch mitteilte.

In erster Linie sucht der Kanton «starke Partner und Organisationen», welche die Impfoffensive mit eigenen Aktivitäten unterstützen. Die Idee ist, zusammen mit diesen Partnern spezielle Informationsveranstaltungen zu organisieren mit dem Ziel, Unentschlossene zum Impfen zu bewegen. Daneben lässt der Kanton die bisherigen Impfaktivitäten weiterlaufen.

Appenzell Ausserrhoden: Während der ganzen Impfwoche können sich Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder in den Impfzentren Herisau und Heiden ohne Voranmeldung impfen lassen. Am Freitag, 12. November ist eine Impfnacht geplant. Auch verschiedene Hausärzte impfen neu abends ohne Voranmeldung. Personen mit Angst vor Spritzen können sich in einer Praxis unter Kurzhypnose impfen lassen, und täglich ist ein Impftaxi unterwegs, welches die Impfwillige gratis in die Impfzentren fährt.



Alle Beratungs- und Impfmöglichkeiten im Kanton sind neu auf einem Informationsblatt zusammengestellt.

Glarus: Auch der Kanton Glarus baut während der nationalen Impfwoche das Beratungs- und Impfangebot aus. Ärztinnen und Ärzte sowie Fachpersonen aus der Pflege besuchen verschiedene Standorte im ganzen Kanton Glarus.

In einer Mitteilung der Glarner Gesundheitsdirektor äussert sich Regierungsrat Benjamin Mühlemann (FDP) wie folgt: «Jeder solle sich überlegen, ob er oder sie einen Beitrag leisten möchte mit einer Massnahme, die einen grossen Effekt habe – aber nur im Kollektiv eine starke Wirkung entfalte.»

Graubünden: Der Kanton Graubünden will mit der nationalen Impfwoche bis zu fünf Prozent der Bevölkerung zu einer Corona-Impfung bewegen. Angeboten werden ab kommendem Montag etwa kostenlose Impfberatungen bei Apotheken und Hausärzten.

Die Zielgruppe der Impfwoche seien im Bündnerland nicht die Impfgegner, erklärte Rudolf Leuthold, Leiter des kantonalen Gesundheitsamtes, an einer Medienorientierung am Mittwoch in Chur. «Da machen wir uns keine Illusionen», sagte der Amtschef. Vielmehr peilt der Kanton mit der Impfoffensive die Gruppe der Unentschlossenen an. Im nationalen Durchschnitt sind das laut Leuthold sechs Prozent der Bevölkerung. Es handle sich oft um Menschen, die bezüglich der Impfung Ängste hätten.

Nidwalden: Der Kanton Nidwalden weitet in der nationalen Impfwoche vom 8. bis 14. November 2021 sein Impfangebot aus. Die Impfzentren sind häufiger geöffnet, es gibt eine Impfnacht, und ein Impfmobil fährt durch den Kanton, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Mit an Bord seien Fachleute, die auf Fragen rund um die Covid-19-Krankheit und -Impfung Auskunft geben würden.

Schaffhausen: Interessierte können sich ab dem 6. November ohne Voranmeldung im Kantonalen Impfzentrum Charlottenfels beraten und impfen lassen. Zudem sind mobile Impfequipen im Kanton Schaffhausen im Einsatz. Weiter hat der Kanton eine neue Hotline ins Leben gerufen. Bis zum 14. November können sich Schaffhauserinnen und Schaffhauser mit Fragen zur Impfung von Ärztinnen und Ärzten telefonisch beraten lassen.

Solothurn: Auch der Kanton Solothurn ist mit einem Impfbus unterwegs. Diesen hat er vom Kanton Graubünden erhalten und neu beschriftet. Solothurn kennt bereits viele mobile Impfangebote, wie impfen im Gemeindezimmer, in der Turnhalle oder zeitweise Impfen im Drive-In. Nun folgt der Impfbus, weil sich mobile Angebote bewährten, heisst es bei den Zuständigen des Kantons. Man habe auf mobilem Weg vier Mal mehr Personen erreicht als mit anderen Angeboten. Der Kanton will im November 10‘000 Leute impfen, das sind rund drei Mal mehr als im Oktober. Regierungsrätin Susanne Schaffner ist überzeugt, dass dieses hohe Ziel erreicht werden kann.

Legende: «Spontan hier impfen ohne Voranmeldung»: Der Impfbus rollt auch durch den Kanton Solothurn. SRF

Schwyz: Auch hier setzt der Kanton auf mobile Beratungen und Impfungen. Ein Info-Impfmobil fährt durch den Kanton und hält in verschiedenen Ortschaften. Gesundheitsfachpersonen beantworten der interessierten Bevölkerung Fragen rund um die Covid-19-Impfung. Daneben sind Impfungen ohne Voranmeldung möglich. Die Spitäler Lachen, Schwyz und Einsiedeln bieten zusätzliche Zeitfenster zur Impfung an.

St. Gallen: Für nicht geimpfte St. Gallerinnen und St. Galler gibt es neue Impfangebote. Ein mobiles Impfteam ist während der Impfwoche in mehreren Gemeinden im Toggenburg unterwegs. In den Impfzentren in Wil, Rapperswil-Jona, Buchs und St. Gallen organisiert der Kanton Impfnächte mit Öffnungszeiten bis Mitternacht.

Am 8. November werden drei zusätzliche Impfstellen eröffnet. Diese Pop-Up-Impfstellen in Wattwil, Walenstadt und Altstätten werden während mindestens vier Wochen geöffnet sein. Vier weitere Pop-Up-Impfstellen folgen zwei Wochen später, hat der Kanton an einer Medienkonferenz informiert. Neu wird der Impfstoff Janssen in Apotheken verimpft. Die Impfwoche steht im Kanton St. Gallen unter dem Motto «Schlussspurt».

Legende: «Schlussspurt» im Kanton St. Gallen mit mobilem Impfteam unterwegs im Toggenburg oder mit Impfnächten. SRF

Thurgau: Auch im Kanton Thurgau gibt es nächste Woche Impfnächte und tägliche Walk-In-Impfungen, bei denen Impfwillige sich an jedem Tag impfen lassen können, an dem der Wunsch-Impfstoff geimpft wird. Auch tourt der Impfbus wieder durch die fünf Bezirke. Er biete auch Impfberatung an, hat der Kanton an einer Medienkonferenz informiert.

Die Informationsplakate zur Impfwoche wurden in sieben Sprachen übersetzt. Die Impfnächte finden am Freitag, 12. November und am Samstag, 13. November im Impfzentrum Weinfelden statt mit Öffnungszeiten bis 1 Uhr nachts.

Wallis: Mobile Impfteams besuchen Berufsschulen, und ein mobiler Informationsstand besucht in der Impfwoche die sechs Walliser Städte Visp, Brig, Sion, Martinach, Monthey und Siders. Fachleute des Gesundheitswesens beantworten vor Ort Fragen, erteilen Ratschläge und vereinbaren Impftermine. Die mobilen Impfungen sollen in jenen Gemeinden fortgesetzt werden, die das wünschen. Priorität haben Gemeinden, die am weitesten von den kantonalen Impfzentren entfernt sind.

Der Kanton Wallis informiert auch gezielt nicht geimpfte Personen, die sich in Quarantäne befinden.

Zürich: Statt eines Weihnachtsmarkts gibt es in diesem Herbst das Impfdorf: Anlässlich der nationalen Impfwoche baut der Kanton Zürich in der Halle des Hauptbahnhofs ein Corona-Impfdorf auf. Dort können sich impfwillige oder noch unsichere Zürcherinnen und Zürcher informieren und beraten lassen, aber auch die eigentliche Impfung ist dort möglich, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte.

Fast schon wie Ausgehen soll sich das Impfen bei der «Langen Nacht der Impfung» anfühlen, analog der «Langen nach der Museen». Am 12. und 13. November sind die Apotheken dafür bis Mitternacht geöffnet. Diese Impf-Nächte werden mit einem Gastro-Angebot ergänzt.