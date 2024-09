Legende: Eine asylsuchende Familie aus Eritrea in einem Zentrum in Davos. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die wissenschaftliche Untersuchung zu Kindern und Jugendlichen im schweizerischen Nothilfesystem zeigt grosse Unterschiede zwischen den Kantonen auf. Laut EKM nutzen manche Kantone die jetzigen Spielräume so, dass die Situation für Kinder ein bisschen besser ist als in anderen Kantonen.

Zum Beispiel erlaubt ein Drittel der Kantone den Familien, in der Wohnung zu bleiben, in der sie vor dem Wegweisungsentscheid gelebt haben. Drei Kantone platzieren Familien stets in Nothilfe-Wohnungen und niemals in Kollektivunterkünften.

Welche Kantone gut dastehen und welche besonders schlecht abschneiden, erfährt man nicht: Die Kantone werden in der Studie bewusst nicht genannt. Man wolle nicht mit dem Finger auf bestimmte Kantone zeigen, sondern bloss darlegen, wie es den Kindern gehe, heisst es bei der EKM.