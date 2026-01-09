Landauf landab gedenken die Menschen den Opfern von Crans-Montana. Das sind die Bilder.

So trauert die Schweiz um die Opfer von Crans-Montana

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Die Schweiz in Trauer. Überall im Land finden Gedenkanlässe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana statt.

Crans-Montana

Trotz Schneefall und Wind verfolgen hunderte Menschen die Trauerfeier im Dorfzentrum. Viele halten sich an den Händen, umarmen einander. Einige haben Blumen dabei.

Legende: Es herrscht Stille und Betroffenheit: Zahlreiche Menschen gedenken in Crans-Montana den Brandopfern. Keystone/Alessandro della Valle

Eine Frau sagt: «Dieser Tag ist sehr wichtig für die Bevölkerung hier. Wir fühlen uns leer.» Es ist sehr still.

Frauenfeld

In der Thurgauer Gemeinde Frauenfeld zeigt sich die Feuerwehr solidarisch mit ihren Walliser Kollegen und Kolleginnen. Aus Kerzen haben sie ein Herz für die Opfer der Katastrophe geformt.

Legende: SRF

Bern

Mitarbeitende der Strassenreinigung und zahlreiche Passantinnen und Passanten gedenken um 14 Uhr auf dem Bundesplatz der Opfer.

Legende: SRF

Zürich

Um 14 Uhr standen viele Reisende und Mitarbeitende im Zürcher HB still.

Legende: Keystone/Andrea Becker

Auf dem Münsterhof versammelten sich zahlreiche Menschen und Blaulicht-Organisationen, um für die Opfer von Crans-Montana zu trauern.

Legende: SRF

Lausanne

Hunderte Menschen halten vor der Kathedrale in Lausanne inne.

Legende: Keystone/ VALENTIN FLAURAUD

Kloten

Auch in Kloten trauern die Blaulichtorganisationen gemeinsam und stehen um 14 Uhr vor der Wache.

Legende: SRF

Luzern

In der Luzerner Peterskapelle gab es am Mittag einen Gedenkanlass. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden.

Legende: SRF

Solothurn

Bei der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn versammelten sich zahlreiche Leute, um innezuhalten.

Legende: SRF

Folgt mehr...