Die Schweiz in Trauer. Überall im Land finden Gedenkanlässe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana statt.
Crans-Montana
Trotz Schneefall und Wind verfolgen hunderte Menschen die Trauerfeier im Dorfzentrum. Viele halten sich an den Händen, umarmen einander. Einige haben Blumen dabei.
Eine Frau sagt: «Dieser Tag ist sehr wichtig für die Bevölkerung hier. Wir fühlen uns leer.» Es ist sehr still.
Frauenfeld
In der Thurgauer Gemeinde Frauenfeld zeigt sich die Feuerwehr solidarisch mit ihren Walliser Kollegen und Kolleginnen. Aus Kerzen haben sie ein Herz für die Opfer der Katastrophe geformt.
Bern
Mitarbeitende der Strassenreinigung und zahlreiche Passantinnen und Passanten gedenken um 14 Uhr auf dem Bundesplatz der Opfer.
Zürich
Um 14 Uhr standen viele Reisende und Mitarbeitende im Zürcher HB still.
Auf dem Münsterhof versammelten sich zahlreiche Menschen und Blaulicht-Organisationen, um für die Opfer von Crans-Montana zu trauern.
Lausanne
Hunderte Menschen halten vor der Kathedrale in Lausanne inne.
Kloten
Auch in Kloten trauern die Blaulichtorganisationen gemeinsam und stehen um 14 Uhr vor der Wache.
Luzern
In der Luzerner Peterskapelle gab es am Mittag einen Gedenkanlass. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden.
Solothurn
Bei der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn versammelten sich zahlreiche Leute, um innezuhalten.
Folgt mehr...