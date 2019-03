Sie mag nicht eine der packendsten Debatten sein in der Schweizer Politik, aber die Spielregeln für das Bundesgericht und für die Beschwerden an die höchsten Richterinnen und Richter in Lausanne sind ein Evergreen in der Schweizer Politik.

Die Gretchenfrage könnte man so zusammenfassen: Was ist wichtiger: Zugang ans Bundesgericht für alle oder ein Bundesgericht, das nicht mit Beschwerden geflutet wird.

Vor fast 30 Jahren bezog das Volk Position. Es liess Bundesrat und Parlament im Regen stehen und lehnte eine Reform ab. Die Linke hatte erfolgreich davor gewarnt, der Mieter- und Arbeitnehmerschutz würde leiden.

Der damalige Justizminister Arnold Koller könnte am Abend der Abstimmung nur versprechen: «Wenn diese Tendenz des letzten Jahres weiter anhält, wird der Bundesrat schon in absehbarer Zeit prüfen müssen, ob er dem Parlament nicht eine neue Vorlage für eine Entlastung des Bundesgerichts unterbreiten muss.»

Die grosse Reform kam dann 2007, aber auch sie brachte nicht die gewünschte Entlastung, es gab bei den Beschwerden sogar einen neuen Rekord. Es waren erstmals über 8000.