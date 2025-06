Erhebliche Waldbrandgefahr in mehreren Regionen der Schweiz

Mehrere Regionen der Schweiz haben die Waldbrandgefahr auf «erheblich» angehoben.

Die Waldbrandgefahr «erheblich» (Stufe 3 von 5) gilt in den Kantonen Thurgau, Schaffhausen, Jura, Genf und in Teilen des Wallis und des Kantons Jura, wie der Bund auf seinem Naturgefahrenportal schreibt.

Im Kanton Thurgau gilt ab Freitag ausserdem ein Wasserentnahmeverbot aus Gewässern.

Beim Umgang mit Feuer im Wald und am Waldrand ist grösste Vorsicht geboten. Feuer sollen nur noch an befestigten Feuerstellen entfacht werden. Im Thurgau gilt ab Freitag insbesondere in Bächen ein Wasserentnahmeverbot.

Ausbleibender Niederschlag führte dazu, dass sich die Pegel von Bächen, Flüssen und Seen auf sehr tiefem Niveau bewegen, schrieb der Kanton Thurgau in seiner Mitteilung.

Legende: In mehreren Gebieten sollen Feuer nur noch in befestigten Feuerstellen entfacht werden. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Ausgenommen vom Wasserentnahmeverbot seien der Bodensee, der Rhein sowie der Hüttwilersee und der Nussbaumersee. Auch sind Entnahmen aus Grundwasser oder Quellen weiterhin erlaubt. Das aktuelle Verbot betreffe somit rund 13 Prozent der Wassermenge, die der Landwirtschaft bei Trockenheit pro Jahr zur Verfügung gestellt werde, teilte der Kanton Thurgau weiter mit.