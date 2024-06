Das letzte halbe Jahr hat Bruno Koch gezeichnet. Der Bauer geht gebückt, spricht langsam und wirkt müde. Es ist der Gedanke an den 1. August, der ihm viel Energie raubt. An diesem Tag werden er und seine Familie ihr Zuhause für immer verlassen müssen. Den Ort, den seine Frau Marietta «unser kleines Paradies» bezeichnet.

1 / 4 Legende: Der Hang ist auch ein halbes Jahr nach dem grossen Rutsch noch in Bewegung. Das Bauernhaus wird mit Sensoren überwacht, bis die Familie Koch auszieht. SRF 2 / 4 Legende: Laut den Spezialisten des Kantons Luzern ist der Klimawandel mit Schuld an dieser Katastrophe. Wegen der höheren Temperaturen versickert mittlerweile auch im Winter viel Wasser im Boden. SRF 3 / 4 Legende: Dieses Bild vom letzten Dezember zeigt eine zerstörte Zubringerstrasse unmittelbar nach der dem Rutsch. ZVG/Gerhard Birrer 4 / 4 Legende: An den Wänden und am Boden von Haus und Scheune tauchen seit dem Hangrutsch vermehrt Risse auf. SRF

Rutsch ging bis knapp unter den Hof

Der Seebli-Hof der Familie Koch liegt auf der Luzerner Seite des hügeligen Napfgebiets – abgelegen auf knapp 1000 Meter über Meer.

Am 14. Dezember 2023 rutschten hier, unterhalb des Hofes, eine gute Million Kubikmeter Erde ab. Müsste man dieses Material abtransportieren, bräuchte man bis zu 25'000 Güterwaggons. Der Boden hatte sich während des tagelangen Regens so lange mit Wasser vollgesogen, bis er nachgab.

«Es hat gekracht, Bäume sind zerborsten und ganze Erdbrocken haben sich überschlagen», erinnert sich Bruno Koch. Er habe nur hilflos zusehen können, wie der Riss in der Erde ihrem Haus und der Scheune immer nähergekommen ist. Der Rutsch hielt zwar kurz vor dem Hof an, doch der Untergrund bleibt bis heute instabil.

Abrupter Schluss nach über 35 Jahren

Dass die Erde weiterhin in Bewegung ist, sieht man auch der Scheune und dem Bauernhaus an. Es ziehen sich Risse durch den Boden und die Wände hoch. Unheimlich sei das, sagt Marietta Koch. «Die ersten Risse habe ich im unteren Stock entdeckt, später auch oben.»

Die Lage ist ernst, dieser Meinung sind die Spezialisten des Kantons Luzern. Sie haben entschieden, dass die Familie Koch in ihrem Zuhause nicht mehr sicher ist. Schon jetzt müssen sie auswärts schlafen gehen.

1 / 3 Legende: Aktuell lebt die Familie Koch tagsüber noch auf dem Seebli-Hof. Ende Juli müssen sie für immer weg. SRF 2 / 3 Legende: Bruno Koch mit Sohn Sämi: Die Familie hatte den Betrieb auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Aktuell werden die Tiere Stück für Stück verkauft. SRF 3 / 3 Legende: Der Seebli-Hof gehört seit Generationen der Familie. Im Jahr 1987 übernahmen Bruno und Marietta Koch. Nun müssen sie ein neues Zuhause suchen. SRF

Bruno und Marietta Koch hatten den Hof Seebli vor über 35 Jahren übernommen und darauf ihre drei Kinder grossgezogen. Die Familie investierte viel in den Betrieb, modernisierte und erweiterte ihn. In zwei Monaten ist Schluss damit. Die Familie muss ausziehen, Haus und Stall werden abgerissen. «Es wird ein grosser Teil unseres Lebenswerks fehlen», sagt Bruno Koch.

Kanton Luzern wusste von potenzieller Gefahr Box aufklappen Box zuklappen Das Seebli war bereits vor dem Rutsch als Ort bekannt, wo ein solches Ereignis stattfinden könnte. Ein Geologe hat das Gebiet im Auftrag des Kantons Luzern vor gut 15 Jahren untersucht. In seinem Gutachten steht, dass es im schlimmsten Fall zu einem grossen Rutsch kommen könnte. Keine Massnahmen angeordnet «Meine Kollegen von damals haben diese Wahrscheinlichkeit als gering betrachtet und keine Sicherungsmassnahmen verordnet», sagt Viktor Schmidiger, der beim Kanton für Naturgefahren verantwortlich ist. Sie hätten es als nicht wirtschaftlich angesehen. «Aus heutiger Sicht war das ein falscher Entscheid.» Bruno Koch hatte den Kanton nach dem damaligen Gutachten mehrmals auf die potenzielle Gefahr hingewiesen. Zumal er sah, dass sich die Landschaft veränderte. «Wir haben viel gekämpft», so Koch. Es nützte nichts. Der Kanton ordnete keine Massnahmen an und es kam zum Hangrutsch.

Aktuell sei er dran, die Kühe zu verkaufen. Unter ihnen auch solche, die schon über 15 Jahre auf dem Betrieb sind. «Die kennen hier jeden Hügel und wissen, wo die guten Kräuter wachsen», sagt der Bauer. «Wir suchen neue Besitzer, die auch Freude haben an den Tieren.»

Schwierige Suche nach neuem Hof

Eine andere Lösung als den Wegzug und den Abriss gebe es nicht, versichert Viktor Schmidiger, der beim Kanton Luzern für Naturgefahren verantwortlich ist. «Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Abbruchkante weiter bis unter den Hof frisst und dieser mit abrutschen wird.»

Den Hang zu sichern, sei unmöglich. Dafür ist zu viel Erde in Bewegung: «Die Stützen würden unter dieser Last wie Zündhölzer wegbrechen», sagt Schmidiger.

Legende: Bruno und Sämi Schmid schauen sich zusammen mit Viktor Schmidiger vom Kanton die Zerstörung an. Die Erde bleibt in Bewegung. Erst kürzlich seien wieder zwei Bäume weggeknickt. SRF

Wegen dem vom Kanton Luzern verordneten Umzug sind die Behörden nun in der Pflicht, Ersatzland für die Familie Koch zu finden. Einfach sei das nicht, obwohl sie schon einige Angebote erhalten hätten. «Leider nicht in der Grösse und in dem Umfang, dass es eine faire Lösung wäre für die Familie Koch.» Wie viel das den Kanton kosten wird, sei noch nicht klar, so Schmidiger.

«Ich hoffe auf einen Hof, auf dem wir wieder glücklich werden können», sagt Bruno Koch dazu. Vor allem aber müsse der neue Ort ihrem Sohn Sämi gefallen. Dieser hätte das Seebli in zwei Jahren übernommen.