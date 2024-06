Die Heimatstadt von Nemo will den ESC austragen, kann dies alleine nicht stemmen. Biel prüft eine Bewerbung mit Bern.

ESC in Bern und Biel? Städte prüfen gemeinsame Bewerbung

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Für den Bieler Stadtpräsidenten war von Anfang an klar: Biel muss bei der ESC-Austragung nächstes Jahr eine Rolle spielen. Stapi Erich Fehr war einer der ersten, der Nemo bei der Ankunft in der Heimat die Hand schüttelte: «Biel sucht jetzt eine andere Stadt als Parnter.» Und Biel hat eine gefunden: Bern.

Legende: Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr gratulierte Nemo bei der Ankunft am Flughafen Zürich. Keystone

Die Stadtregierungen von Bern und Biel haben sich entschieden, eine Bewerbung vertieft zu prüfen. Ob die beiden Städte offiziell kandidieren, wird erst Ende Juni klar. «Eine Austragung des Eurovision Song Contests 2025 in der Heimatregion Nemos ist eine grosse Chance», lassen sich die Stadtregierungen zitieren.

Der ESC in der Heimatregion Nemos ist eine grosse Chance.

Erste Vorabklärungen seien gemacht und mögliche Standorte eruiert worden. Im Fokus steht eine Austragung in der neuen Festhalle auf dem Berner Messegelände im Wankdorf. Die Festhalle wird jedoch derzeit erst noch gebaut und die Feuerprobe steht noch aus. Sie erfülle jedoch die Anforderungen an eine zeitgemässe Eventinfrastruktur und stehe rechtzeitig bereit, sind sich Bern und Biel sicher.

Legende: Im Sommer 2023 begannen die Bauarbeiten: Die alte Festhalle in Bern wird abgerissen und neu gebaut. KEYSTONE/Anthony Anex

Gemeinsam mit der Berner Messeveranstalterin Bernexpo soll eine Austragung vertieft geprüft werden. Weitere Events sollen insbesondere in Biel stattfinden – in der Tissot Arena, der Heimstätte des EHC Biel. Bis spätestens Ende Juni soll klar werden, ob «die sehr hohen Anforderungen erfüllt werden können», so die Stadtregierungen.

Legende: Tissot Arena: einerseits ein Hockey-, andererseits ein Fussballstadion. Auch eine Curlinghalle ist im Bieler Stadion. KEYSTONE/Anthony Anex

Sie sind jedoch überzeugt: «Der ESC bietet dem Austragungsort enorme Präsenz und würde gut zur vielseitigen, offenen und zweisprachigen Hauptstadtregion Bern und Biel passen.» Bern, Biel und die Bernexpo Groupe «hoffen, dass eine gemeinsame Bewerbung möglich sein wird». Ein Bewerbungsdossier werde aber nur dann eingereicht, wenn eine reelle Chance bestehe, den Zuschlag auch zu erhalten.