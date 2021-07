Legende: Hansjörg Wyss bei einer Präsentation 2017. Keystone

Das Berner Kunstmuseum ist nicht das einzige Projekt in Bern, das von Hansjörg Wyss tatkräftig unterstützt wird.

Auch die «Wyss Academy for Nature» ist zur Hälfte von ihm beziehungsweise der Wyss-Stiftung finanziert. 100 Millionen Franken hat er der Universität Bern dafür gespendet.

Wissenschaftsteams entwickeln auf vier Kontinenten gemeinsam mit Fachleuten aus der Praxis und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Innovationen zum Schutz der Natur und ihrer nachhaltigen Nutzung.

Woher stammt das Vermögen?

«Ich hatte Glück», sagte Wyss einst auf die Frage, wie er zu seinem Vermögen gekommen sei. Er bewies aber auch einen guten Riecher: Der in Bern in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Bauingenieur baute die Orthopädiefirma Synthes auf und verkaufte sie 2012 für neun Milliarden Dollar an Johnson & Johnson. Das Magazin «Bilanz» schätzt Wyss' Vermögen auf sieben bis acht Milliarden Dollar.

Heute lebt der 85-jährige Wyss in den USA.