Koordiniert wird das Platzangebot durch das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz, sowie durch das Konkordat Ostschweiz. In diesen Anstalten hat es genügend Plätze. In der Nordwest- und Innerschweiz weisen die Anstalten eine Belegung von 80 Prozent auf, in der Ostschweiz sind sie zu 73 Prozent belegt. Anders sieht es laut Bundesamt für Statistik in der Westschweiz aus, dort herrscht eine Belegung von 101 Prozent.

«In den Gefängnissen der Westschweiz herrscht seit mehreren Jahren ein starker Platzmangel», so Brägger. Könnte denn da die Deutschschweiz nicht aushelfen? Laut Benjamin Brägger sei das nur bedingt möglich: «Die Westschweiz weist immer wieder Langzeitinhaftierte in Gefängnisse der Deutschschweiz ein.» Insassen in Untersuchungshaft müssen aber in der Regel dort bleiben, wo das Verfahren gegen sie geführt wird.