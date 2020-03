Seit Beginn dieser Frühlingssession leitet Andrea Gmür die drittgrösste Fraktion im Schweizer Parlament: Der Luzerner CVP-Politikerin gelang bei den Wahlen im letzten Herbst der Sprung vom National- in den Ständerat und danach übernahm sie gleich die Führung der Mitte-Fraktion aus CVP, EVP und BDP. Es ist das erste Mal in der Geschichte der CVP, dass eine Frau an der Spitze ihrer Fraktion steht.