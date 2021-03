Wenn eine Kundin im Laden mit dem Maestro-Kärtli bezahlt, muss der Händler eine Kommission bezahlen – in den allermeisten Fällen an die marktbeherrschende Firma Worldline. Sie wickelt die Bezahlung ab. Für die Maestro-Karte war das bis anhin ein Fixbetrag von 26 Rappen pro Transaktion. Davon bekamen die Banken nichts, weil die Behörden dies verboten hatten.

Wenn die Kundin mit einer der neuen Debit-Karten von Mastercard oder Visa bezahlt, dann bezahlt der Händer deutlich mehr: Mit der Debitkarte von Mastercard rund 0,5 Prozent vom Umsatz. Bei einer teuren Anschaffung von beispielsweise 2600 Franken fallen so 13 Franken Gebühren an, das sind 50 Mal so viel wie bei der Maestro-Karte.

Bei der Debitkarte von Visa ist die Gebühr sogar rund ein ganzes Prozent. In diesem Beispiel: 26 Franken – also 100 Mal so viel wie bei Maestro-Karte. Für die genau gleiche Zahlung und auf Kosten der Händler.

Worldline bezahlt den Banken eine behördlich abgesegnete Interchange-Gebühr. So profitieren diese neu mit. Insgesamt kommen so Dutzende von Millionen Franken zusammen.