Die Schweiz treibt mit der EU nicht nur Handel. Sie nimmt in gewissen Bereichen auch am Binnenmarkt der EU teil. Beispielsweise müssen Unternehmen Produkte nur einmal zertifizieren lassen und können sie dann in der Schweiz und in der EU verkaufen (gegenseitige Anerkennung). Weil die kleinere Schweiz am (wirtschaftlich attraktiven) grösseren EU-Binnenmarkt teilnimmt und nicht nur mit der EU handelt, verlangt die EU, dass sie sich in den relevanten Bereichen auch an EU-Binnenmarktrecht hält.