Die Meldungen über Pannen an den neuen Bombardier-Doppelstöckern reissen nicht ab. Über Weihnachten – Neujahr sind neue Probleme aufgetaucht. Seit den Festtagen gibt es in vielen Bombardier-Speisewagen weder Essen noch Trinken. Mehrere SRF-Hörerinnen und -Hörer berichteten von geschlossenen Waggon-Restaurants in den Dosto-Zügen.

Gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» bestätigt die SBB erneute Probleme mit dem neuen Bombardier-Zug.

Probleme mit Wasser und Strom

«Die Waggon-Restaurants in den FV-Dosto sind vor Störungen leider noch nicht gefeit. So verzeichneten wir in den vergangenen Tagen in einem Teil der Restaurants Störungen der Wasserversorgung oder der Stromzufuhr», so ein Sprecher.

Aktuell sind elf Dosto-Fernverkehrszüge mit Speisewagen unterwegs. Bei vier der Waggon-Restaurants gibt es länger andauernde Störungen.

Wie lange es dauert, bis diese Probleme behoben sind, kann die SBB nicht abschätzen. «Wie lange die Störungen andauern, beziehungsweise ob die Störungen wieder auftreten, können wir nicht sagen, da wir nicht in die Zukunft blicken können» schreibt der SBB-Sprecher.

Und fügt an: «Die SBB bedauert die Umstände und setzt zusammen mit Bombardier alles daran, die Verfügbarkeit der FV-Dosto-Flotte weiter zu erhöhen.»