Aussenminister Ignazio Cassis war im Juli in die Kritik geraten, weil am Schweizer Auftritt an der Expo 2020 in Dubai ein Zigarettenhersteller als Sponsor vorgesehen war. Das Aussendepartement verzichtete schliesslich auf die Gelder. Der Tabakmulti Philipp Morris hätte mit einem Beitrag von rund 1.8 Millionen Franken wesentlich zum erforderlichen Budget von 7.5 Millionen Franken durch private Firmen beigetragen.