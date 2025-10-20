Hinter der Forderung stehen die Verkehrsbetriebe, wichtige Verbände und Aushängeschilder verschiedener Parteien.

«Grüne Wand» – mit diesem Ausdruck bezeichnet man in Basel die Situation, dass die vielen Tramzüge, die in der Innenstadt verkehren, eine Art Wand bilden. Dies, weil die Basler Trams grün sind. Vor allem an den Haltestellen «Marktplatz» und «Barfüsserplatz» verkehren die Trams im Minutentakt, und das in beide Richtungen.

Diese «grüne Wand» soll nun verschwinden. Die Trams sollen die Haltestellen «Marktplatz» und «Barfüsserplatz» nicht mehr bedienen. Die Innenstadt soll zur Flanierzone werden. Das verlangt eine neue Initiative.

Der Marktplatz – mit und ohne Trams

So sieht der Marktplatz mit den Tramlinien heute aus.

So könnte der Marktplatz aussehen, wenn keine Tramlinien den Platz kreuzen. Das finden die Initiantinnen und Initianten.

Die Ansicht, wenn man vom Rhein her zum Marktplatz kommt, so wie der Platz heute ist …

… und wie er aussehen könnte, wenn sich die Initiative durchsetzt.

«Das Herz der Basler Innenstadt zwischen Barfüsserplatz und Schifflände soll von der heutigen Tramwand befreit werden», sagte Michael Hug bei der Präsentation der Forderung am Montag. Der LDP-Grossrat ist Präsident der Bau- und Raumplanungskommission. «Die historische Altstadt soll nicht von den Trams zerschnitten werden.» Basel bleibe aber dennoch eine Tramstadt.

Breite Unterstützung

Er ist Teil des Komitees, das die Initiative «Go Basel Go» startet, die die Trams aus der Innenstadt verbannen möchte. Dieses ist breit abgestützt. Dazu gehören neben Vertretungen der beiden betroffenen Verkehrsbetriebe Verkehrsplanerinnen, Politikerinnen und Politiker von rechts bis links und Architekten. Auch das Gewerbe ist mit von der Partie in der Person von «Stadtkonzept»-Direktor Mathias Böhm.

Flanieren statt Tramverkehr in der Gerbergasse

Die Gerbergasse, die den Barfüsser- und den Marktplatz verbindet, ist heute von Trams dominiert.

In den Visionen der Initiantinnen und Initianten könnte diese Verbindung zu einer Flaniermeile werden.

«Der Verkehr soll um die Innenstadt herumfliessen, auch der Tramverkehr», sagte Hug. Das sei zwar ein «mutiges Projekt», so ein Verkehrsplaner. Eine derartige Tramführung sei in vergleichbaren Städten aber schon längst Realität, so das Komitee.

BLT und BVB Box aufklappen Box zuklappen Legende: An der Haltestelle «Barfüsserplatz» verkehren derzeit die grünen BVB- und die gelben BLT-Trams. SRF/Claudia Kenan Auf dem Tramschienennetz in Basel-Stadt verkehren zwei Verkehrsbetriebe. Die meisten sind jene der Basler Verkehrsbetriebe BVB. Sie haben grüne Fahrzeuge. Einige Linien der Baselland Transport AG BLT verkehren aber auch auf Stadtgebiet. Die BLT-Fahrzeuge sind gelb.

Statt durch die Innenstadt zu fahren, sollen die Trams Strecken ausserhalb des Stadtkerns wählen. Sie könnten beispielsweise via Kohlenberg, Petersgraben und Schifflände oder über weitere Brücken geleitet werden, so das Komitee.