Die Stadtpolizei Zürich schliesst einen grossen Teil ihrer 13 Regionalwachen.

Statt 13 Wachen soll es künftig drei Stützpunkte, einen Standort an der Langstrasse und einen Hauptstandort geben.

Die Regionalwachen hätten für die Anzeigeerstattung stark an Bedeutung verloren, teilte die Stadtpolizei mit. Anzeigen könnten heute etwa auch online gemacht werden. In den Regional- und Quartierwachen würden viele Polizistinnen und Polizisten im Innendienst gebunden.

Neu soll es einen Hauptstandort an der Förrlibuckstrasse geben, in der Nähe der Kriminalpolizei. Drei Stützpunkte sind in der Regionalwache City (Urania), auf dem Albis-Areal in Altstetten und im Airgate in Oerlikon vorgesehen. Diese vier Standorte sollen über ausgedehnte Öffnungszeiten verfügen. Zudem wird ein Standort bei der Langstrasse beibehalten.

Legende: Zwei Polizeibeamte patrouillieren im Zürcher Niederdorf. (Bild vom 29. September 2016) KEYSTONE/Archiv/Christian Beutler

Die Stadtpolizei verspricht sich durch die Zentralisierung eine Effizienzsteigerung. «Damit werden Synergien genutzt, die Öffnungszeiten in den Stützpunkten verlängert und die Präsenz der Polizei in den Quartieren erhöht», heisst es in der Medienmitteilung. Die Polizistinnen und Polizisten könnten vermehrt auf den Strassen eingesetzt werden, wo es sie brauche.

Erste Anpassungen im Kreis 5 und in Zürich Nord

Bereits ab September wird die Regionalwache im Kreis 5 in die Wache des Kreis 4 integriert. Geplant ist, die Stützpunkte in den 2030er-Jahren zu beziehen. Die Wachen in Unterstrass, Affoltern und Schwamendingen werden ab 2025 in Oerlikon integriert. Wegen Personalknappheit waren die Öffnungszeiten der Regionalwachen immer wieder ein Thema. So konnten etwa im Herbst 2022 bei fünf Wachen in der Nacht keine Anzeigen mehr gemacht werden.