Generell will der Tierpark Bern mehr Strukturen und Lebensraum für seine «Zaungäste» schaffen. Auf dem Gelände leben auch viele wilde Tiere wie etwa Fledermäuse, Eidechsen, Ringelnattern, Grasfrösche und eine Vielzahl verschiedener Vögel.



«Auch diese Arten verdienen unsere Aufmerksamkeit», sagte Cornelia Mainini, Leiterin der Sektion Bildung und Erlebnisse. So wurden im Frühling 40 Nistkästen für Vögel sowie diverse Fledermaus- und Bilchenkästen aufgehängt, die rasch in Beschlag genommen wurden.



Am Aareufer entstanden neue Teiche, die bereits von Molchen, Fröschen und Kröten besiedelt wurden. Geplant sind in und zwischen den Anlagen auch neue Blumenwiesen für Insekten sowie Hecken für Kleinsäuger und Vögel.