Das ETH-Spin-off Synhelion entwickelt sogenannte Solar-Reaktoren. Dabei wird Sonnenlicht zum Beispiel in Spiegeln, die Parabolantennen gleichen, gebündelt. Die dadurch erzeugten hohen Temperaturen – rund 1500 °C – stossen eine thermochemische Reaktion an. Wasser (H2O) und CO2, das zuvor der Umgebungsluft entnommen wurde, werden gespalten. Übrig bleibt Synthesegas, eine Mischung aus Wasserstoff (H2) und Kohlenmonoxid (CO), das sich zu Benzin oder Kerosin verflüssigen lässt.

Mit dem solaren Treibstoff können herkömmliche Autos oder Flugzeuge direkt betankt werden. Dabei wird bei der Verbrennung nur so viel CO2 frei, wie zuvor der Luft entnommen wurde. Das macht den Treibstoff CO2-neutral. Synhelion hat derzeit verschiedene Pilotprojekte in unterschiedlichen Ländern am Laufen. Bis in zwei Jahren soll ein Zwischenschritt auf dem Markt sein – ein mit solarem Treibstoff angereicherter fossiler Treibstoff, der den Treibhausgas-Ausstoss eines Flugzeugs beispielsweise immerhin um 50 Prozent reduziert. Bis der vollständig CO2-neutrale Solartreibstoff marktfähig sein wird, wird es noch mehrere Jahre dauern. Für die Bündelung des Sonnenlichts sind riesige Spiegelfelder nötig.

Um die gesamte Flugtreibstoff-Nachfrage decken zu können, müsste etwa die Fläche der Schweiz mit Sonnenspiegeln bedeckt werden. Die Corona-Pandemie spürt das junge Unternehmen in zweierlei Hinsicht: Einerseits sind Zeitpläne durcheinander gekommen, Versuche mussten ausgesetzt werden. Andererseits sei das Interesse der Investoren nochmals gestiegen, betont Synhelion-Chef Gianluca Ambrosetti im Gespräch.