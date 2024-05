Die Kulturen entwickelten sich laut BFS unterschiedlich: Die gesamte Getreidefläche sank um 2.5 Prozent auf 141'400 Hektaren. Unter den Getreidearten wuchsen derweil aber die Flächen von Dinkel, Hafer und Roggen. Die Kartoffelfläche blieb laut dem BFS annähernd stabil, während wiederum die Rapsfläche zunahm. Zuckerrüben machten nach zwei rückläufigen Jahren in Folge mit einem Plus von 3.1 Prozent wieder Boden gut.

Am stärksten legte jedoch die Sonnenblumenfläche zu: Hier resultierte im Vergleich mit dem Vorjahr ein Plus von 21.7 Prozent auf 6400 Hektaren. Nahezu die gesamte Fläche wurde laut dem BFS zur Speiseölgewinnung verwendet. Die Sojafläche, die zwischen 2021 und 2022 um fast 30 Prozent zugenommen hatte, wies auch im vergangenen Jahr mit einem Plus von 6.3 Prozent eine sehr positive Entwicklung auf.