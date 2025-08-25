Die Schweizerische Post verschickt ab Dienstag vorübergehend keine Pakete mehr in die USA.

Grund dafür sind neue Zollvorschriften der US-Regierung.

Dokumenten- und Express-Sendungen in die USA bleiben aber möglich.

Die US-Regierung habe beschlossen, die bisher gültige Freigrenze von 800 US-Dollar bei der Einfuhr von Waren per 29. August aufzuheben, teilte die Schweizerische Post mit. Ohne diese Freigrenze müsse jede Warensendung – egal wie klein und mit welchem Wert – beim US-Zoll angemeldet und verzollt werden.

Post prüft Massnahmen, um Annahmestopp kurz zu halten

Ausserdem hätten die USA sehr kurzfristig neue Vorschriften zur Abwicklung der Verzollung eingeführt. Diese unterschieden sich stark von den bisherigen Regelungen des Weltpostvereins. Neu müssten sämtliche Waren in die USA bereits vorverzollt verschickt werden. Wichtige Fragen zur Haftung und zur Umsetzung der neuen Vorschriften seien noch ungeklärt.

Legende: KEYSTONE/Michael Buholzer

Aus diesem Grund sehe sich die Schweizerische Post – wie Postgesellschaften in anderen Ländern – gezwungen, vorerst keine Warensendungen mehr für die USA anzunehmen. Den Entscheid habe die Post im engen Austausch mit den Schweizer Behörden getroffen.

Auch andere Länder reagieren auf neue US-Zollvorschriften Box aufklappen Box zuklappen Mehrere Postgesellschaften in europäischen Ländern haben in den letzten Tagen wie die Schweizerische Post mitgeteilt, dass sie den Versand von Waren in die USA einstellen oder einschränken. Am vergangenen Donnerstag beispielsweise gab die österreichische Post bekannt, ab Dienstag würden bis auf Weiteres grundsätzlich keine Warensendungen mit Ziel USA mehr bearbeitet. Zuvor hatten Postdienstleister in Belgien und Skandinavien ähnliche Schritte angekündigt. Die österreichische Post werde künftig nur private Geschenkpakete mit einem Wert von unter 100 Euro und Dokumentensendungen in die USA befördern, hiess es am vergangenen Donnerstag. Für Firmenkunden stehe als Alternative nur noch ein kostspieligerer Express-Service zur Verfügung, der in Partnerschaft mit dem Dienstleister DHL abgewickelt werde.

Die Post prüft nach eigenen Angaben alle Optionen, um den Annahmestopp so rasch wie möglich wieder aufzuheben. Insbesondere will sie versuchen, Geschenksendungen von Privatpersonen an Privatpersonen bis zu einem Warenwert von 100 US-Dollar rasch wieder zu ermöglichen.

Express-Sendungen in die USA durch die FedEx Express Swiss Post GmbH und auch der Versand von Briefen bleiben während des temporären Annahmestopps möglich.