Nach dem Fund von drei toten Personen in Corcelles NE geht die Polizei von einem dreifachen Tötungsdelikt aus.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein 52-jähriger Mann seine 42-jährige Ex-Frau und die beiden Töchter erstochen, hiess es an einer Medienkonferenz.

Die Töchter waren zehn und dreieinhalb Jahre alt. Deren leblose Körper hätten die Polizisten als Erstes gesehen, nachdem sie sich Zugang zur Wohnung verschafft hatten, sagte der Chef der Neuenburger Kriminalpolizei, Simon Baechler, vor den Medien.

Zudem habe ein mit einem grossen Messer bewaffneter Mann im Eingangsbereich der Wohnung gestanden. Der Mann habe sich trotz der Aufforderungen der Polizei nicht ergeben und einen Polizisten angegriffen.

Um sich schützen, habe der Polizist Gebrauch von seiner Waffe gemacht und dabei den Angreifer verletzt, so Baechler. Der Tatverdächtige wurde anschliessend festgenommen und ins Spital eingeliefert.

Legende: Simon Baechler, Chef der Kriminalpolizei des Kantons Neuenburg, (links) und der Neuenburger Staatsanwalt Jean-Paul Ros, (rechts) geben Details zum Tötungsdelikt an einer Pressekonferenz in Lausanne bekannt. (20.08.2025) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

In einem weiteren Zimmer fanden die Polizeibeamten den leblosen Körper der Ex-Frau vor. Sowohl bei ihr als auch bei den Kindern seien erfolglos Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet worden, sagte Baechler weiter.

Der 52-jährige Mann lebte getrennt von seiner Ex-Frau in Le Locle NE. Nach Polizeiangaben waren sie seit Mitte Juni getrennt. Zuvor hatte die Familie aus Algerien mehrere Jahre zusammen in der Schweiz gelebt.