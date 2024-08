Per E-Mail teilen

Implenia-Konzernchef André Wyss soll 2026 das Verwaltungsratspräsidium der SBB übernehmen.

Zu seinem Nachfolger an der Spitze des Baukonzerns bestimmte der Verwaltungsrat den bisherigen Leiter der Hochbaudivision, Jens Vollmar.

Wyss soll im April 2025 in den SBB-Verwaltungsrat gewählt werden, wie die SBB mitteilt.

Der Bundesrat habe die Wahl Wyss' an seiner Sitzung gutgeheissen, auf Antrag des SBB-Verwaltungsrates. 2026 soll Wyss dann, als Nachfolger von Monika Ribar, das Präsidium übernehmen.

Der 1967 geborene Wyss habe ein profundes Verständnis der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz, schrieb die SBB zur Wahl. Er bringe somit alle Voraussetzungen für seine neue Aufgabe bei der SBB mit.

Im SBB-Verwaltungsrat soll er ab 2025 den Sitz von Véronique Gigon übernehmen, die ihr Mandat niederlegen wird. Die heutige SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar muss das Amt 2026 wegen der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren abgeben.

Jens Vollmar neuer Implenia-Chef

Wyss ist Schweizer und wohnt in Bottmingen BL. Seit über sechs Jahren ist er Konzernchef von Implenia. Er wolle sich im März 2025 aus der operativen Tätigkeit beim Baukonzern zurückziehen, lässt er sich in einer Mitteilung der Implenia zitieren. Das Unternehmen sei nach einer umfassenden Transformation optimal aufgestellt, könne weiterhin profitabel wachsen und sei bereit für eine nächste Strategiephase.

Neuer Konzernchef werde auf den 1. April 2025 Jens Vollmar, heisst es weiter. Der bisherige Leiter der Hochbaudivision sei seit 2013 bei Implenia und habe als promovierter Ökonom auch einen Lehrauftrag für Unternehmenstransaktionen sowie Bau- und Immobilienmanagement an der Universität St. Gallen.

Legende: Beim Baukonzern Implenia kommt es nächstes Jahr zu einem Wechsel an der Spitze. Jens Vollmar tritt die Nachfolge von Konzernchef André Wyss an. Keystone/ Urs Flueeler

Der Verwaltungsrat von Implenia zeigte sich in der Mitteilung überzeugt, dass Vollmar «mit seinem strategischen, betriebswirtschaftlichen wie auch baufachlichen Wissen, seiner Erfahrung sowie seiner Persönlichkeit die Gruppe erfolgreich in die Zukunft führen wird». Die Nachfolge an der Spitze der Division Buildings werde zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.