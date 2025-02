Per E-Mail teilen

Darum geht es: Der FC Zürich hat den 30-jährigen Benjamin Mendy verpflichtet. Der Fussballer wurde 2018 mit Frankreich Weltmeister. Doch 2021 nahm die englische Polizei ihn in Untersuchungshaft, später stand er vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft bezichtigte den Fussballer in mehreren Fällen der Vergewaltigung. Auch versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung wurden ihm vorgeworfen. Während des Prozesses erzählte Mendy von Sexpartys während der Pandemie und wie es normal sei, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit vielen Frauen zu haben. Er wurde jedoch in sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen.

Die Kritik der Zürcher Frauenzentrale: In einem Online-Post schreibt die Organisation, der Fussballspieler sei zwar freigesprochen worden. Doch dies bedeute nicht, dass die Vorwürfe haltlos seien. Viele Vereine hätten eine Verpflichtung des Spielers aus moralischen Gründen abgelehnt, der FCZ aber nicht. Mit diesem Entscheid trage der Club zu einer Kultur bei, die Täter schütze und Gewalt an Frauen verharmlose. Der FCZ sende so das Signal aus, dass das Verhalten eines Spielers gegenüber Frauen egal sei, solange er gut spiele.

Das fordert die Frauenzentrale: Die Organisation fordert eine Erklärung des FCZ, wie er zukünftig mit solchen Fällen umgehen wolle. Weiter solle sich der Klub klar gegen sexuelle Gewalt aussprechen. Und der Club müsse die Verantwortung für die Signalwirkung übernehmen, die er mit der Verpflichtung Mendys ausstrahle.

Legende: Die Vergangenheit von Benjamin Mendy sei bei der Verpflichtung kein Thema gewesen, sagte der FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Keystone / Salvatore Di Nolfi

So reagiert der FC Zürich: Der FCZ hat ein für am Donnerstag geplantes Interview von SRF mit Benjamin Mendy kurzfristig abgesagt. Zu der Kritik der Zürcher Frauenzentrale äusserte sich der Club auf Anfrage von SRF bisher nicht. Im Blick wehrte sich der FCZ-Präsident Ancillo Canepa jedoch gegen die Vorwürfe: Mendy sei freigesprochen worden. «Es gab und gibt für uns keinen Anlass, an der Korrektheit der juristischen Aufarbeitung zu zweifeln», sagte Canepa. Bekannte Fussballer würden oft auch ohne Fehlverhalten von Frauen eingeklagt, die sie erpressen wollten. Dafür gäbe es leider einige Beispiele.

Das sagen Fans: In einem Online-Forum des FC Zürichs löst die Kritik der Frauenzentrale viele Diskussionen aus. Gewisse schreiben, das Verhalten des Spielers neben dem Platz solle keine Rolle spielen. Ein User hält etwa fest: «Mendy soll Leistung bringen und sich dem Team als Leader zeigen, alles andere ist unwichtig.» Andere schreiben, er habe zwar moralisch nicht korrekt gehandelt. Doch er sei freigesprochen worden, was heute offenbar nichts mehr bedeute.

So geht es nun weiter: Offenbar findet ein Austausch zwischen dem FCZ und der Zürcher Frauenzentrale statt. Dies bestätigt die Frauenorganisation auf Anfrage von SRF.