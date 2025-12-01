Stefan Engler ist ein «Animal politique». Seit über 40 Jahren ist er politisch tätig, davon 14 Jahre im Ständerat. Damit zählt der Bündner Ständerat zu den erfahrenen Parlamentariern. Nun, mit 65 Jahren, krönt er seine politische Karriere mit dem Ständeratspräsidium.

Seine Heimat ist seine Kraftquelle. Gerne spaziert Stefan Engler durch die frisch verschneite Lenzerheide. Zum Beispiel in der Biathlon-Arena. Dort, wo Anfang 2025 die weltbesten Biathletinnen und Biathleten ihre Runden drehten auf der Jagd nach WM-Medaillen. Der Anlass war ein Erfolg.

Stefan Engler hat als Präsident des Organisationskomitees zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen. Mitentscheidend sei gewesen, dass dank Föderalismus bis auf Gemeindeebene die Region den Anlass breit unterstützte, sagt er.

Biathlon-WM als politische Metapher

Die Organisation der Biathlon-WM auf der Lenzerheide ist für Engler eine Metapher für die politische Arbeit in Bundesbern. Das Zusammenspiel aller Beteiligten solle in der Schweiz für möglichst viel Lebensglück sorgen.

Legende: Der Bündner Stefan Engler übernimmt die Ständeratspräsidentschaft für das kommende Amtsjahr. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE

Beim politischen Profil des Mitte-Ständerats wird klar: Stefan Engler verortet sich eher am rechten Rand der Mitte. Als Sozialkonservativer sei ihm Solidarität wichtig, allerdings wolle er nicht alles dem Zeitgeist opfern.

Ich bezeichne mich als sozialkonservativ.

Dazu passt: Einer seiner Lieblingsorte ist das Marienheiligtum Ziteil, auf über 2400 Metern über Meer. Im höchstgelegenen Wallfahrtsort der Schweiz findet er Kraft und Ruhe. Das C der ehemaligen CVP ist für Stefan Engler immer noch relevant. Das hindert ihn aber nicht daran, mit politisch Andersdenkenden Allianzen zu schmieden – zum Beispiel im Interesse des Kantons Graubünden.

Die Werte des Christentums schwingen für mich bei jeder Vorlage mit.

Als Ständeratspräsident werde er den korrekten Ratsbetrieb im Auge behalten, aber auch – ähnlich wie Kollege Martin Candinas als ehemaliger Nationalratspräsident – seine rätoromanischen Wurzeln pflegen.

Für Spannung ist gesorgt: Die möglicherweise hitzige Debatte über das Vertragspaket mit der EU wird in Stefan Englers Präsidialjahr fallen. Wenn immer möglich, wird er in der Natur seiner Heimatregion Kraft tanken für seine neue Rolle im Bundesparlament.