Nach hunderten Testfahrten wird der neue Stadler-Zug ab Frühsommer auf der Gotthard-Strecke in Betrieb genommen.

Neuer Zug am Gotthard

Der neue SBB-Hochgeschwindigkeitszug «Giruno» hat vom Bundesamt für Verkehr (BAV) die Betriebsbewilligung erhalten. Nach mehreren hundert Testfahrten kann der neue Zug auf dem Schweizer Schienennetz fahren.

Die SBB, Link öffnet in einem neuen Fenster will den «Giruno» genannten Zug vom Typ Smile ab Frühsommer schrittweise in Betrieb nehmen, wie der Hersteller Stadler Rail mitteilte. Der Zug darf vorerst gemäss Bewilligung mit 200 km/h verkehren, technisch könnte er bis zu 250 km/h schnell fahren.

Zug für den Gotthard-Neat-Tunnel

Die SBB hat den Hochgeschwindigkeitszug bei Stadler Rail vor fünf Jahren in Auftrag gegeben, um mit der erwarteten grösseren Nachfrage auf der neuen Alpentransversalen (Neat) durch den Gotthard Schritt halten zu können.

Der Zug wurde erstmals 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt, seit April 2017 fanden mehrere hundert Testfahrten in den vorgesehenen Einsatzländern Schweiz, Italien, Deutschland und Österreich statt. Die SBB hat bei Stadler 29 Triebzüge bestellt. Dazu besteht die Option, bis zu 92 weitere Züge nachzuordern.

Seit Ende 2016 ist der Gotthard-Basistunnel in Betrieb, Ende 2020 soll der Ceneri-Basistunnel die Flachbahn durch die Alpen vollenden.