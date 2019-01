Wollen Schweizer Casinos und Sportwetten-Anbieter auch im Internet geschäften, brauchen sie dafür eine Bewilligung. Zwei Anbieter bestätigen auf Anfrage von SRF, dass sie bereits entsprechende Gesuche bei der eidgenössischen Spielbankenkommission eingereicht haben.

Grosses Interesse der Casinos

Das Grand Casino Baden schreibt in einer Stellungnahme: «Wir planen sowohl für das Grand Casino Baden als auch das Casino Davos ein Online-Angebot.» Auch die Swiss Casinos Holding AG, die Casinos in Zürich, Schaffhausen, Pfäffikon (SZ) und St. Gallen betreibt, will ein Online-Angebot lancieren. Sprecher Marco Zemp: «Wir haben Anfang Jahr unser Gesuch bei der Spielbankenkommission eingereicht.»

Die Casino-Betreiber in Bern und in Luzern wollen ebenfalls Gesuche einreichen. Die Sprecherin der eidgenössischen Spielbankenkommission, Maria Saraceni, sagt, das Interesse der Casinos sei gross. Die Spielbankenkommission prüfe nun die eingegangenen Unterlagen und danach entscheide der Bundesrat über die Erweiterung der bestehenden Casino-Konzessionen. «Erste Online-Spiele werden vermutlich ab Mitte 2019 angeboten werden», sagt Saraceni.

Wetten – am Kiosk und online

Bei den Sportwetten gibt es ein Monopol. In den Deutschschweizer Kantonen und im Tessin bietet Swisslos – eine Genossenschaft im Besitz der Kantone – Sportwetten an. In der Westschweiz die Lotterie Romande.

Swisslos will auf Anfang Sommer Live-Wetten auf Fussballspiele und andere Sportarten wie Tennis online anbieten. Swisslos-Sprecher Willy Mesmer: «Die Herausforderung für uns ist, Live-Wetten sowohl online wie auch über die traditionellen Verkaufskanäle wie Kioske und Bars anzubieten.»

Die Aufsicht über dieses neue Angebot hat die Lotterie- und Wettkommission Comlot. Auch sie wird das Gesuch von Swisslos bald erhalten und prüfen können. Die Comlot wird auch bestimmen, welche Sportarten und welche Ligen zugelassen sind.

Was nützt die Netzsperre?

Mitte Jahr wird auch die Netzsperre eingeführt. Die Behörden können mit dieser Online-Sperre ausländische Angebote von der Schweiz fernhalten. Wer über technisches Know-how verfügt, wird diese Netzsperre aber umgehen können.

Darum sind sich alle Akteure bewusst: Wenn die neuen Schweizer Angebote im Netz erfolgreich sein sollen, müssen sie ein Angebot entwickeln, das mit ausländischen Konkurrenten wie Bwin mithalten kann. Fast alle angefragten Casinos und Swisslos bestätigen, dass sie mit ausländischen Anbietern zusammenarbeiten, die über Know-how und Technologie in diesem Bereich verfügen.