Die Abteilung Information von SRF bekommt eine neue Leitung: Die SRG hat Ursula Gabathuler und Beat Soltermann als Co-Leitung ernannt.

Sie leiteten zuvor gemeinsam die Chefredaktion von SRF Audio und SRF Digital und sind nun neu verantwortlich für das ganze Informationsangebot von SRF – also Radio, Fernsehen und Online.

Der Verwaltungsrat der SRG hat zudem Simona Caminada einstimmig zur neuen Direktorin von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und in die Geschäftsleitung der SRG gewählt.

Vor ihrer Wahl zur Co-Leiterin Information hatte Ursula Gabathuler den Bereich News Digital im Zuge der digitalen Transformation massgeblich mitaufgebaut. Zuvor war sie Leiterin der trimedialen Konsumredaktion sowie Redaktorin und Produzentin bei «Kassensturz» und «Rundschau».

Sie sagt zu ihrer Wahl: «Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Gerade in Zeiten von Fake News und wachsender Verunsicherung sind verlässliche Informationen von besonderer Bedeutung.»

Legende: Ursula Gabathuler und Beat Soltermann übernehmen ab 1. Juli die Co-Leitung Information bei SRF. SRF

Als Leiter Digitales Audio und Radio Online war Beat Soltermann unter anderem für die Strategie im Bereich Digitales Audio verantwortlich, er leitete die Redaktion der politischen Hintergrundsendung «Echo der Zeit» und war auch USA-Korrespondent und Wirtschaftsredaktor.

«Als Co-Leiter Information möchte ich unser Informationsangebot so ausrichten, dass SRF auch mit dem neuen Finanzrahmen als glaubwürdige und relevante Informationsquelle wahrgenommen wird und dort mit seinen Inhalten verfügbar ist, wo unser Publikum sie nutzt», so Soltermann.

Das neue Leitungsteam bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Der Verwaltungsrat der SRG hat die künftigen Mitglieder der regionalen Leitungsteams gestern bestätigt. Das neue Leitungsteam SRF besteht neben Direktor Roger Elsener und der neuen Co-Leitung Information aus Antonia Seifert (Kultur/Gesellschaft & Wissen), Manuela Diethelm (Unterhaltung) sowie Laura Köppen (Distribution). Dazu kommen die Businesspartnerinnen und -partner der SRG-weit einheitlich geführten Bereiche HR, Finanzen, Operationen und Stab. Für SRF übernehmen Patrik Porchet (HR), Alexandra Köhl (Finanzen), Susanne Läng (Operationen) und Daniel Knoll (Stab) diese Funktionen.

Tristan Brenn, bis anhin Chefredaktor CR Video, hat sich bereits im Rahmen der Neuorganisation der Information entschieden, sich nicht erneut zu bewerben. Nach zwölf Jahren in dieser Funktion sieht er den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel. Ob er weiterhin bei SRF tätig sein wird, wird sich in den nächsten Wochen weisen.

Simona Caminada neu an der Spitze von RTR

Der Verwaltungsrat der SRG hat zudem Simona Caminada einstimmig zur neuen Direktorin von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und in die Geschäftsleitung der SRG gewählt. Er ist damit dem Vorschlag des zuständigen Nominationsausschusses gefolgt.

Legende: Simona Caminada wird neue Direktorin von RTR. SRG

Mit Simona Caminada übernimmt gemäss Mitteilung eine erfahrene Medienschaffende mit tiefer Verankerung im rätoromanischen Raum die Leitung der SRG-Regionaleinheit mit Sitz in Chur.