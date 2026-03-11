Der Verwaltungsrat der SRG hat Roger Elsener zum neuen Direktor des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) gewählt.

Ebenso hat der Verwaltungsrat auf Antrag von Generaldirektorin Susanne Wille einstimmig Nicolas Pernet zum Direktor Angebot und Moritz Stadler zum Direktor Operationen gewählt.

Alle drei Personen nehmen Einsitz in die neue Geschäftsleitung der SRG.

Derzeit ist der 47-jährige Zentralschweizer Elsener CEO von Zattoo, dem Schweizer Internet-TV-Streaminganbieter. Er überzeugte die Mitglieder des Nominationsausschusses unter Leitung von Lukas Bruhin, Präsident SRG Deutschschweiz, in dem auch Susanne Wille als SRG-Generaldirektorin Einsitz hat.

Langjährige Erfahrung

Roger Elsener verfügt über langjährige Erfahrung im Radio-, TV- und Streaminggeschäft und hat ein profundes Verständnis vom Schweizer Medienmarkt. Zuvor war Elsener Geschäftsführer von CH Media Entertainment und seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Radio- und TV-Gruppe von CH Media.

Ausserdem war Elsener CEO der CH Media TV AG, dem Joint Venture von CH Media und Sunrise für deren TV-Gruppe und den Streaming-Dienst oneplus. Vor seiner Tätigkeit bei CH Media war Roger Elsener in verschiedenen Medienunternehmen in leitenden Positionen tätig, unter anderem bei der AZ Medien AG, der 3+ Gruppe und bei Viacom International Media Networks (MTV, Viva, Nickelodeon).

Legende: Elsener folgt auf Nathalie Wappler, die im September 2025​ ihren Rücktritt angekündigt hatte. SRF

Lukas Bruhin, Präsident SRG Deutschschweiz, lässt sich wie folgt zitieren: «Der Regionalvorstand der SRG Deutschschweiz freut sich, dass Roger Elsener vom Verwaltungsrat der SRG gewählt wurde. Roger Elsener bringt sämtliche Voraussetzungen mit, um SRF in einer herausfordernden Phase im Dienste des Service public in der Deutschschweiz weiterzuentwickeln. Er überzeugt uns auch auf der menschlichen Ebene mit seiner Bodenständigkeit, Klarheit und seiner Offenheit.»

SRF-Direktorin Nathalie Wappler verlässt SRF Ende April. Roger Elsener tritt seine neue Funktion nahtlos am 1. Mai 2026 an.