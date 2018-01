Die Gefahr spontaner Lawinenniedergänge in den Schweizer Alpen hat erhebliche Auswirkungen. Eine Übersicht.

Gewaltige Schneemassen in den Alpen 0:45 min, aus Tagesschau am Mittag vom 21.1.2018

Keine Zufahrt nach Zermatt (VS). Bahnstrecke und Strasse zwischen Täsch und Zermatt bleiben wegen Lawinengefahr den ganzen Tag gesperrt. Seit Mittag fliegt Air Zermatt deshalb Shuttleflüge.

Zusatzinhalt überspringen Aktuelle Verkehrsinformationen Die Situation auf Schiene und Strasse kann sich angesichts der Schnee- und Wettersituation schnell ändern. Die aktuellen Bahnverkehrsinformationen der SBB finden Sie hier. Auch die Rhätische Bahn und die Matterhorn Gotthard Bahn informieren auf ihren Websiten aktuell über Streckenunterbrüche. Aktuelle Strassenverkehrsinformationen finden Sie hier.

Sperrungen im Goms (VS). Zwischen Niederwald und Oberwald fahren keine Züge, und auch die Strasse Niederwald-Oberwald ist nach Angaben des TCS gesperrt. Auch die Bahnstrecke über den Oberalppass ist unterbrochen.

Davos (GR). Die Bahnstrecke im Prättigau von Landquart nach Küblis ist bis mindestens 16 Uhr unterbrochen. Die Hauptstrasse Tiefencastel-Davos ist wegen starken Schneefalls gesperrt. Für den Abend hat die Gemeinde ausserdem die Bewohner von rund 30 Liegenschaften aufgefordert, sichere Räume aufzusuchen.

Arosa (GR). Wegen Lawingengefahr ist der Bahnverkehr auf der Arosalinie ab Chur eingestellt. Es fahren Ersatzbusse.

Surselva (GR). Die Strecke Tschamut-Selva-Nätschen ist bis auf weiteres unterbrochen. Zwischen Disentis und Sedrun verkehren Ersatzbusse.

Engadin (GR). Für die Reise von Chur in Richtung Engadin empfiehlt die Rhätische Bahn (RhB) die Albulastrecke. Laut TCS-Verkehrsinformation ist wegen Schneefalls auch die Hauptstrasse zwischen Brail und Zernez gesperrt. Die Zufahrt nach Samnaun ist geschlossen. Die Postautos nach Samnaun fahren laut Bahnverkehrsinformation voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder. Ebenfalls gesperrt ist die Zufahrt von Österreich her ins Unterengadin ab Martina.

Samnaun (GR). Die Zufahrtsstrassen in den Wintersportort sind bis mindestens Montagmorgen gesperrt.

Gotthard-Bahnstrecke. Zwischen Göschenen und Faido ist der Bahnverkehr bis auif weiteres unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse.