Legende: Keystone



Seit rund 60 Jahren bietet die Dargebotene Hand via der Telefonnummer 143 einen ähnlichen Service an, dazu kommen vermehrt auch Online-Dialoge. «Malreden» will sich davon abgrenzen: «Wir sind nur zum Plaudern da – und nicht für Notfälle oder grosse psychische Probleme», sagt Eve Bino.



Das neue Angebot aus Bern sei aber durchaus eine Konkurrenz – vor allem auf dem Spendenmarkt, sagt Geschäftsführerin Sabine Basler von der Dargebotenen Hand. Das Bedürfnis nach Austausch und Gesprächen sei aber sehr wohl vorhanden. Das zeigen Zahlen, welche die Dargebotene Hand erhebt. «Gerade im Zuge der Pandemie ist der Bedarf gestiegen – ein weiterer Player sinnvoll», so Sabine Angst.