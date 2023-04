Das Aargauer Gesundheitsdepartement liess eine Zahnarztpraxis in Birr wegen gravierender Hygienemängel per sofort schliessen.

Bei der Kontrolle habe der Kantonszahnarzt bemerkt, dass Behandlungen mit nicht sterilen Instrumenten durchgeführt wurden.

Patientinnen und Patienten der Praxis sollen sich auf HIV und Hepatitis B und C testen lassen, hat der Kanton ihnen geraten.

Weil der Kreis der betroffenen Patienten gross sei, wende sich der Kanton an die Öffentlichkeit, heisst es im Schreiben des Kantons. Per Verfügung wurde die Praxis am 11. April geschlossen. Der Kanton verfügt über eine Liste aller Patientinnen und Patienten. Sie wurden bereits vom Kanton kontaktiert.

Wegen der Hygienemängel in der Praxis sollen sich die Betroffenen auf Hepatitis B und C sowie HIV testen lassen, empfiehlt der Kanton. Wie viele Betroffene angeschrieben wurden, sagt der Kanton nicht. Die Praxis wurde mit einer superprovisorischen Verfügung am 3. April geschlossen. Die definitive Verfügung folgte am 11. April.

Instrumente waren nicht steril

Der betroffene Zahnarzt habe nicht mit blutigen Instrumenten gearbeitet, sagt Christian Prochaska, Leiter Gesundheitsberufe beim Kanton Aargau. Bei der Kontrolle habe man aber festgestellt, dass das Sterilisationsgerät nicht richtig funktioniert habe. Die Instrumente seien bei zahnchirurgischen Eingriffen nicht 100 Prozent steril gewesen.

Die Hygienemängel in der Zahnarztpraxis bestanden seit März 2022 und entstanden gemäss Kanton wegen gesundheitlichen Problemen des Zahnarztes. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes mache man dazu keine weiteren Angaben. Die Schliessung erfolge im Einvernehmen mit dem betreffenden Zahnarzt.

Fehlende Hygiene: Ein Einzelfall?

Der Aargauer Fall sei ein Einzelfall, sagt Christian Prochaska. Der Zahnarzt könne die Praxis nicht mehr weiterführen.

Die Vereinigung der Kantonszahnärzte der Schweiz (VKZS) bestätigt dies. Es gebe wie in allen Berufen Einzelfälle, Berufsleute, die sich nicht an die Regeln halten würden, sagt Präsident Peter Suter auf Anfrage. Seine Vereinigung führt keine Statistik dazu, wie viele Praxen wegen Hygienemängeln geschlossen werden. Als Kantonszahnarzt im Kanton Luzern sind ihm allerdings nur wenige Fälle bekannt.

Der grosse Teil hält sich an die Vorschriften.

Der grosse Teil der Zahnärzte halte sich an die Vorschriften. «Zahnärzte haben Leitlinien für die Hygiene in einer Praxis», sagt Suter weiter. Diese Leitlinien seien eine grosse Hilfe im Alltag und würden grösstenteils befolgt. Das Gesetz sei klar, die Qualitätssicherungssysteme funktionierten.