Eigentlich eine sympathische Geste: SBB-Kundinnen und Kunden mit einem 2.-Klass-GA erhalten zum Geburtstag per E-Mail einen Geschenk-Code: Damit können sie einen Tages-Klassenwechsel für zwei Personen zum halben Preis kaufen. Doch eine Zeit lang bockte das System.

Das ist einem Hörer des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» aufgefallen. Seine Schwiegermutter hat einen solchen Geburtstagscode erhalten und wollte ihn für sich und ihre Tochter einlösen. Zunächst habe alles gut ausgesehen, erzählt der Schwiegersohn. Sie hätten am Computer die beiden Namen für den Tages-Klassenwechsel eingeben können: «Es wurde auch angezeigt, dass dies für beide 52 statt 104 Franken kostet. Als wir jedoch bezahlen wollten, war plötzlich nur noch ein Gutschein drauf.»

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Keine Hilfe am Bahnschalter

X-Mal versuchte der Hörer danach mit dem Code zwei Klassenwechsel zu kaufen. Es funktionierte nicht. Am Bahnschalter in Interlaken konnte man ihm nicht weiterhelfen. Also versuchte er es mit einer Supportanfrage beim SBB-Contact-Center. Von diesem erhielt er nochmals eine Anleitung. Es klappte immer noch nicht. Das Contact-Center bestätigte ihm, dass der Code der Schwiegermutter tatsächlich nicht funktioniere. Er solle doch an den Bahnschalter gehen. Darauf verzichtete er aufgrund des erfolglosen ersten Versuchs.

Dafür wandte sich der Hörer direkt an den Leiter des SBB-Contact-Centers. In der Folge erhielt seine Schwiegermutter einen neuen Code. Doch auch mit diesem liessen sich nicht zwei Klassenwechsel aufs Mal kaufen. Zuletzt schlug ihm die SBB eine Notlösung vor: Da er nun zwei Codes habe, solle er doch mit jedem davon je einen vergünstigten Klassenwechsel kaufen. Damit war der Mann dann endlich erfolgreich. Das Ganze hat ihn und seine Schwiegermutter viel Aufwand und Nerven gekostet, wofür sich die SBB bei ihm auch entschuldigt hat.

Es betrifft Kundinnen und Kunden, die zwischen dem 17.6. und 26.7. das Geburtstagsmailing erhalten haben.

Es war kein Einzelfall

Der «Espresso»-Hörer vermutet, dass das kein Einzelfall war. Schliesslich hätten bei ihnen ja zwei verschiedene Geschenk-Codes nicht funktioniert. Und er liegt richtig. Die SBB bestätigt auf Anfrage von «Espresso»: «Es ist leider tatsächlich so, dass der Code nicht wie im Mail beschrieben eingelöst werden konnte. Dies betrifft Kundinnen und Kunden, die zwischen dem 17.6. und 26.7. das Geburtstagsmailing erhalten haben.»

Betroffene Kundinnen und Kunden können den Code zweimal benutzen.

Inzwischen hat die SBB aber eine Lösung eingerichtet: «Betroffene Kundinnen und Kunden (Geburtstagsmailing zwischen dem 17.6. und 26.7. erhalten) können den Code zweimal benutzen, sofern sie mit dem Code bis anhin noch keinen Tagesklassenwechsel gekauft haben.» Sei mit dem fehlerhaften Code bereits ein Kauf getätigt worden, brauche es für den zweiten Tagesklassenwechsel einen zweiten Code. Diesen können die Betroffenen beim Contact Center beantragen.