Sessellift in Wildhaus stoppt bei Ausstiegspannen von selbst

Notstopp per KI

Die Skifahrerin verliert beim Aussteigen einen Stock, der Skifahrer verkantet beim Verlassen des Sesselliftes und fällt um. Genau für solche Momente ist die neue Überwachung an der Bergstation einer der Sessellifte in Wildhaus gedacht.

Legende: SRF-Reporter Mario Torriani macht beim Sessellift in Wildhaus die Probe aufs Exempel. Das System erkennt einen Sturz und hält an. SRF

Die Bilder der Überwachungssensoren werden durch künstliche Intelligenz ausgewertet. Der Sessellift wird dadurch automatisch gestoppt.

Es sind vier ehemalige ETH-Absolventen, die diese Technologie für das «Abstellen, wenn jemand umfällt» in einem Start-up entwickelt haben. «Wir bieten ein System, das Sicherheit gewährleistet», sagt Mitgründer Tobias Stegemann.

Es soll eine zusätzliche Sicherheit sein – vor allem auch für kleine Kinder.

Lichtgitter und Schwenktüren – es sei ein ausgeklügeltes System mit neuster Technik, das in verschiedenen Skigebieten getestet und programmiert wurde. So, dass die Feinabstimmung jetzt stimme und der Lift auch stoppt, wenn beim Aussteigen ein Skistock verloren geht.

«Achtung – verlassen sie das Areal»

Der Lift stoppt nicht nur automatisch. Wenn Personen im Bereich des Ausstiegs stehen, warnt eine durch das Überwachungssystem ausgelöste Stimme: «Achtung – bitte verlassen Sie das Areal.» Damit soll verhindert werden, dass Leute von einem Sessel getroffen werden oder andere Personen am Aussteigen hindern.

Legende: Zwei «SOS»-Säulen überwachen den Aussteigebereich mit Kameras und erkennen, ob jemand gestürzt ist oder einen Skistock verloren hat. SRF

Ob KI den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin am Sessellift ersetzen wird, das müsse jede Bergbahn für sich entscheiden, sagt Tobias Stegemann.

Mensch oder KI

Für den technischen Leiter der Bergbahnen Wildhaus, Patrik Jahn, ist klar: Die Angestellten am Lift will er nicht ersetzen. «Es soll eine zusätzliche Sicherheit sein – vor allem auch für kleine Kinder», sagt er zur neuen Technologie.

Die Angestellten am Lift werde es weiterhin brauchen. Auch um den Gästen beim Aufstehen zu helfen oder den verlorenen Stock zu bringen.

Legende: Die 6er-Sesselbahn Oberdorf-Freienalp wurde 2020 für 12 Millionen Franken neu gebaut. Die Bergstation wird jetzt KI-überwacht. Keystone/Gian ehrenzeller

Bis jetzt gibt es an einem Lift in Österreich und eben in Wildhaus diese KI-basierte Überwachung. «Ein nächster Schritt wird der Nachtbetrieb sein», sagt Tobias Stegemann. Die Aufnahmen funktionieren im Moment nur bei Tageslicht und im Winter bei verschneitem Untergrund. Auch der Sommerbetrieb ist ein Entwicklungsziel der KI-Forscher.