Der blaue Schweizer Führerausweis auf Papier ist nur noch bis Ende Oktober gültig.

Ab November müssen alle Lenkerinnen und Lenker im Besitz eines Ausweises im Kreditkartenformat sein.

Wer danach in einer Polizeikontrolle noch den alten blauen Schein vorweist, muss mit einer Busse von 20 Franken rechnen.

Dies teilte die Vereinigung der Strassenverkehrsämter (Asa) mit. Denn die alten Ausweise erfüllen die internationalen Sicherheitsstandards nicht. Ende August hatten laut Asa noch 330'000 Personen einen solchen blauen Schein.

Legende: Bald nicht mehr gültig: Der blaue Führerausweis auf Papier gehört ab November der Vergangenheit an. Keystone/ANDRee-NOELLE POT

Um den Ausweis in einen neuen umzutauschen, können sich Lenkerinnen und Lenker an ein Strassenverkehrsamt in ihrem Wohnkanton wenden – vor Ort oder online. Der neue Führerausweis im Kreditkartenformat wird dann innerhalb weniger Tage per Post zugestellt.

Legende: So sieht der neue Führerausweis im Kreditkartenformat aus. Keystone/HANDOUT/ASA

Die neue Version des Führerausweises im Kreditkartenformat ist seit Mitte April 2023 erhältlich. Rund eine Million Personen in der Schweiz sind bereits damit unterwegs. Die Asa hält fest, dass die alte Version des Ausweises in Kreditkartenformat nach wie vor gültig ist – ein Umtausch ist nur bei sich ändernden Angaben notwendig.