Zugführer Ralf Kessler ist täglich in den Intercity-Zügen quer durch die Schweiz im Einsatz. Er stellt generell fest, dass seit den Lockerungen das Tragen der Masken leicht abgenommen hat, seitdem die Leute auf den Bahnhöfen und an den Haltestellen die Maske nicht mehr tragen müssen. So würden viele Passagiere einsteigen und die Maske erst später anziehen, beobachtet Kessler, der auch Präsident des Zugpersonalverbandes (ZPV) ist.

«Ich stelle auch fest, dass vor allem in schwach besetzten Züge, die Leute dort das Gefühl haben, wenn der Abstand gegeben ist, dass sie die Maske nicht unbedingt tragen müssen.» Auch wenn sie sitzen würden einige Gäste denken, dass sie die Masken nicht tragen müssten – wie dies in den Restaurants der Fall sei.

Nur geringer Anteil ohne Maske

Seit dem letzten Lockerungsschritt Ende Juni sei vielen Leuten nicht mehr klar, was jetzt wo gelte. So müssten er und seine Kollegen als Zugbegleiter die Passagiere vermehrt an die Maskentragpflicht erinnern. «Ich würde den Anteil auf rund fünf bis 10 Prozent schätzen», sagt Kessler.

Auch die SBB führt keine Statistik. So sagt SBB-Sprecher Reto Schärli: «Eine genaue Zahl können wir nicht bestätigen, weil wir selber keine Statistik führen. Aber die Beobachtungen des Zugpersonals sind sicher richtig und müssten ernst genommen werden. Man muss aber auch festhalten, dass die Maskentragdisziplin von den Kundinnen und Kunden nach wie vor gut eingehalten wird.»

Legende: Im öffentlichen Verkehr, hier in einem Waggon der Jungfraubahnen, wird die Maskentragpflicht eingehalten, aber es gibt vermehrt Ausnahmen. Keystone

Auch in den Zürcher Trams und Bussen schätzen die Zürcher Verkehrsbetriebe die Maskentrag-Quote auf unverändert hohen 95 Prozent. Und auch in Basel stellt man im öffentlichen Verkehr keine Maskenmüdigkeit fest.

Anders in Bern: Die Maskentragdisziplin in Bus und Tram sei zwar auch in der Bundesstadt nach wie vor hoch, sagt Rolf Meier von den Berner Verkehrsbetrieben Bern Mobil. «Aber sie hat seit den Lockerungen doch etwas nachgelassen und unser Kontrolldienst muss doch vermehrt die Leute auf die Maskentragpflicht hinweisen.»

Kaum Wegweisungen

Weder bei den angefragten städtischen Verkehrsbetrieben in Bern, Basel und Zürich noch bei der SBB gibt es Zahlen, wie viele Fahrgäste gerügt respektive gebüsst oder gar aus dem Transportmittel weggewiesen wurden, weil sie sich weigerten, eine Maske zu tragen. Ob und wann die Maskenpflicht im ÖV dereinst fällt, steht noch nicht fest. Bei der SBB will man sich dazu auch nicht äussern, das sei Sache des Bundesrates. Und auch Rolf Meier von Bern Mobil glaubt nicht an ein schnelles Ende der Maskentragpflicht. Dazu gäbe es auch keinen Anlass.

«Wir finden es angesichts der Fallzahlen nach wie vor sinnvoll, dass die Fahrgäste in den Fahrzeugen eine Maske tragen müssen. So gilt also bis auf Weiteres in Bus, Tram und Zügen spätestens beim Einsteigen eine Maskentragpflicht.