Legende: Beat Moser vor einem seiner Beeriapfelbäume SRF/Christian Masina

Ein Landwirt aus der Region soll vor rund 200 Jahren ein wildes Apfelbäumchen beim Waldrand in Niederhelfenschwil ausgegraben und in seinen Obstgarten verpflanzt haben, so die Legende, erzählt Hans Moser.

Der Apfel sei in der Region später sehr beliebt gewesen. Schon seine Eltern hätten die Niederhelfenschwiler Beeriäpfel geschätzt. Später sei der Baum aber immer mehr verschwunden. Auch, weil der Kanton St. Gallen ab Ende des 19. Jahrhunderts ertragsreichere Sorten gefördert habe.

Auf einzelnen Höfen und in einigen Privatgärten hat der Beeriapfelbaum überlebt. So auch bei der Familie Moser in Niederhelfenschwil. Wo sich heute Sohn Beat um die Bäume kümmert.

Mitte der 1990er-Jahre hat der Verein Naturschutz Niederhelfenschwil Zuzwil sich dafür eingesetzt, dass vermehrt Jungbäume dieser Sorte gepflanzt werden. Die Gemeinde hat ein Projekt finanziert, um den Baum virenfrei zu machen. Dadurch können Jungbäume in einer Baumschule gezüchtet werden. Diese Vorhaben von damals tragen jetzt Früchte.